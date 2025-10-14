Il centrocampista croato si è fermato a scambiare foto, autografi, abbracci e qualche chiacchiera con i piccoli ragazzini, che lo guardano con tantissima stima e ammirazione. Non è tutto. Modric si è soffermato qualche minuto anche con Vincenzo Vergine, il responsabile del settore giovanile rossonero. Il club di via Aldo Rossi, con un video pubblicato sui propri canali social, ha voluto condividere il bellissimo momento.Una semplice didascalia su Instagram: "Ispirando le giovani generazioni. Modric alla PUMA HOUSE of Football".Una bellissima idea che ha sicuramente stravolto la giornata dei giovani rossoneri.