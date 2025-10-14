Una giornata veramente tanto speciale per tutti i giovani ragazzi e ragazze del settore giovanile del Milan. I piccoli calciatori e calciatrici, nel pomeriggio odierno, hanno portato accogliere il centrocampista Luka Modric, arrivato in estate dal Real Madrid a parametro zero. Il croato ha fatto visita al "Puma House of Football", che da anni è la casa delle giovanili del Milan.
Milan, giornata speciale per i giovani rossoneri: Modric fa visita al Puma House of Football
Milan, giornata speciale per i giovani rossoneri: Modric fa visita al Puma House of Football
Una giornata veramente tanto speciale per tutti i giovani ragazzi e ragazze del settore giovanile del Milan: Modric al Puma house of football
Milan, che giornata per il vivo rossonero: Modric fa visita al centro sportivo
Il centrocampista croato si è fermato a scambiare foto, autografi, abbracci e qualche chiacchiera con i piccoli ragazzini, che lo guardano con tantissima stima e ammirazione. Non è tutto. Modric si è soffermato qualche minuto anche con Vincenzo Vergine, il responsabile del settore giovanile rossonero. Il club di via Aldo Rossi, con un video pubblicato sui propri canali social, ha voluto condividere il bellissimo momento.Una semplice didascalia su Instagram: "Ispirando le giovani generazioni. Modric alla PUMA HOUSE of Football".Una bellissima idea che ha sicuramente stravolto la giornata dei giovani rossoneri.
