La sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali ha lasciato in eredità al Milan di Massimiliano Allegri ben quattro giocatori infortunati. Chi potrà scendere in campo domenica sera a 'San Siro' contro la Fiorentina? Ecco la situazione
La recente sosta del campionato di Serie A per gli impegni delle selezioni Nazionali ha lasciato in eredità al Milan di Massimiliano Allegri, purtroppo, ben quattro giocatori infortunati. Si tratta, come ormai noto, dei laterali Alexis Saelemaekers e Pervis Estupiñán, del centrocampista Adrien Rabiot e dell'attaccante Christian Pulisic.
Tra questi, il problema meno grave sembra averlo Saelemaekers. L'esterno destro belga classe 1999 sarà valutato giorno per giorno per capire se riuscirà a recuperare per Milan-Fiorentina di domenica 19 ottobre, alle ore 20:45, a 'San Siro'. Chance, comunque, di vederlo in campo. Esami nella giornata odierna, invece, per Estupiñán (caviglia) e Rabiot (polpaccio). Da questi si capirà se giocheranno o meno contro i viola di Stefano Pioli in campionato.