La sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali ha lasciato in eredità al Milan di Massimiliano Allegri ben quattro giocatori infortunati. Chi potrà scendere in campo domenica sera a 'San Siro' contro la Fiorentina? Ecco la situazione

La recente sosta del campionato di Serie A per gli impegni delle selezioni Nazionali ha lasciato in eredità al Milan di Massimiliano Allegri, purtroppo, ben quattro giocatori infortunati. Si tratta, come ormai noto, dei laterali Alexis Saelemaekers e Pervis Estupiñán, del centrocampista Adrien Rabiot e dell'attaccante Christian Pulisic.