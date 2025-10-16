Pianeta Milan
La sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali ha lasciato in eredità al Milan di Massimiliano Allegri ben quattro giocatori infortunati. Chi potrà scendere in campo domenica sera a 'San Siro' contro la Fiorentina? Ecco la situazione
La recente sosta del campionato di Serie A per gli impegni delle selezioni Nazionali ha lasciato in eredità al Milan di Massimiliano Allegri, purtroppo, ben quattro giocatori infortunati. Si tratta, come ormai noto, dei laterali Alexis Saelemaekers e Pervis Estupiñán, del centrocampista Adrien Rabiot e dell'attaccante Christian Pulisic.

Tra questi, il problema meno grave sembra averlo Saelemaekers. L'esterno destro belga classe 1999 sarà valutato giorno per giorno per capire se riuscirà a recuperare per Milan-Fiorentina di domenica 19 ottobre, alle ore 20:45, a 'San Siro'. Chance, comunque, di vederlo in campo. Esami nella giornata odierna, invece, per Estupiñán (caviglia) e Rabiot (polpaccio). Da questi si capirà se giocheranno o meno contro i viola di Stefano Pioli in campionato.

Un contrattempo, invece, ha colto Pulisic. Per lo statunitense esami medici rinviati a domani. Questo perché il numero 11 rientrerà dagli Stati Uniti d'America soltanto nella tarda serata, se non nella nottata, di oggi, a causa di un ritardo dell'aereo in partenza dal Colorado verso l'Italia. Pulisic, ad ogni modo, avrebbe saltato almeno l'impegno contro la Fiorentina: l'infortunio al bicipite femorale impone cautela.

