Nonostante la FIFA raccomandi un'inclinazione di 34°, Milan e Inter rispetteranno l'effetto San Siro e Muro Giallo puntando sui 37. Così facendo, nel nuovo stadio saranno garantiti "eccellenti livelli di visibilità", con la prossimità degli spettatori dal campo migliorata e un "design compatto e ottimizzato che favorisce acustica, atmosfera e la percezione dell’evento sportivo e l'accessibilità in tutti i settori".

Nell'impianto avranno luogo anche 20 concerti all'anno — Il nuovo stadio di Milan e Inter ospiterebbe, oltre che le partite dei rossoneri e dei nerazzurri a San Siro in Serie A, Coppa Italia e nelle coppe europee, anche concerti. Si parla di 20 concerti all'anno, secondo la 'rosea', di cui 12 internazionali e 8 nazionali. Il tutto sarà possibile, ovviamente, se la cessione del 'Meazza' e delle aree circostanti dal Comune di Milano ai due club, già ratificata da Giunta e Amministrazione Comunale, andrà in porto con il rogito entro il 10 novembre.

Da quella data in poi, infatti, scatterebbe il vincolo della Soprintendenza per la Città Metropolitana di Milano sul secondo anello: se quel giorno il 'Meazza' sarà ancora di proprietà pubblica non potrà essere demolito e il progetto di Milan e Inter morirebbe sul nascere. È una corsa contro il tempo per chiudere tutto entro fine mese al massimo.