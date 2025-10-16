Pianeta Milan
Gli spalti del nuovo stadio che Milan e Inter costruiranno in zona San Siro saranno inclinati di 37°. Esattamente come nel vecchio 'Giuseppe Meazza' e come negli impianti di Borussia Dortmund in Germania e Valencia in Spagna. Il punto
Daniele Triolo Redattore 

In attesa che prenda corpo il progetto per la realizzazione del nuovo stadio di Milan e Inter in zona San Siro, 'La Gazzetta dello Sport' ha ricordato come, nel nuovo impianto sportivo, vogliano replicare il medesimo effetto, la soggezione, che il 'Giuseppe Meazza' ha sempre messo ai calciatori avversari.

Nuovo Stadio per Milan e Inter a San Siro, il numero magico è il 37

Pertanto, Milan e Inter cominceranno a progettare, grazie agli studi di Lord Norman Foster e David Manica, dall'inclinazione degli spalti. In particolare, delle due curve. Il terzo anello, nell'attuale stadio di 'San Siro', ha un'inclinazione di 37°. Così come la Südtribune, ovvero il Muro Giallo dei tifosi del Borussia Dortmund in Germania e come il 'Mestalla' del Valencia in Spagna.

Nonostante la FIFA raccomandi un'inclinazione di 34°, Milan e Inter rispetteranno l'effetto San Siro e Muro Giallo puntando sui 37. Così facendo, nel nuovo stadio saranno garantiti "eccellenti livelli di visibilità", con la prossimità degli spettatori dal campo migliorata e un "design compatto e ottimizzato che favorisce acustica, atmosfera e la percezione dell’evento sportivo e l'accessibilità in tutti i settori".

Nell'impianto avranno luogo anche 20 concerti all'anno

Il nuovo stadio di Milan e Inter ospiterebbe, oltre che le partite dei rossoneri e dei nerazzurri a San Siro in Serie A, Coppa Italia e nelle coppe europee, anche concerti. Si parla di 20 concerti all'anno, secondo la 'rosea', di cui 12 internazionali e 8 nazionali. Il tutto sarà possibile, ovviamente, se la cessione del 'Meazza' e delle aree circostanti dal Comune di Milano ai due club, già ratificata da Giunta e Amministrazione Comunale, andrà in porto con il rogito entro il 10 novembre.

Da quella data in poi, infatti, scatterebbe il vincolo della Soprintendenza per la Città Metropolitana di Milano sul secondo anello: se quel giorno il 'Meazza' sarà ancora di proprietà pubblica non potrà essere demolito e il progetto di Milan e Inter morirebbe sul nascere. È una corsa contro il tempo per chiudere tutto entro fine mese al massimo.

