Nonostante la FIFA raccomandi un'inclinazione di 34°, Milan e Inter rispetteranno l'effetto San Siro e Muro Giallo puntando sui 37. Così facendo, nel nuovo stadio saranno garantiti "eccellenti livelli di visibilità", con la prossimità degli spettatori dal campo migliorata e un "design compatto e ottimizzato che favorisce acustica, atmosfera e la percezione dell’evento sportivo e l'accessibilità in tutti i settori".
Nell'impianto avranno luogo anche 20 concerti all'anno—
Il nuovo stadio di Milan e Inter ospiterebbe, oltre che le partite dei rossoneri e dei nerazzurri a San Siro in Serie A, Coppa Italia e nelle coppe europee, anche concerti. Si parla di 20 concerti all'anno, secondo la 'rosea', di cui 12 internazionali e 8 nazionali. Il tutto sarà possibile, ovviamente, se la cessione del 'Meazza' e delle aree circostanti dal Comune di Milano ai due club, già ratificata da Giunta e Amministrazione Comunale, andrà in porto con il rogito entro il 10 novembre.
LEGGI ANCHE: Milan, hai la maglia più ‘ricca’ della Serie A: dal 2026 staccherà Inter e Juve. Ecco perché >>>
Da quella data in poi, infatti, scatterebbe il vincolo della Soprintendenza per la Città Metropolitana di Milano sul secondo anello: se quel giorno il 'Meazza' sarà ancora di proprietà pubblica non potrà essere demolito e il progetto di Milan e Inter morirebbe sul nascere. È una corsa contro il tempo per chiudere tutto entro fine mese al massimo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA