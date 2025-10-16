Considerando soltanto le sponsorizzazioni commerciali, escludendo quindi le partnership tecniche, il Milan, dal 2026, avrà infatti 35 milioni di euro da Emirates più 5 a testa dai confermati MSC Crociere (manica) e BitPanda (retro), per un totale di 45 milioni di euro. Primo posto sicuro in campionato, perché le altre big hanno contratti già definiti. L'Inter arriva a 41, la Juventus a 32, ma con la prospettiva di salire a 36. Ad ogni modo, dietro ad un Milan in corsia di sorpasso.
Il quotidiano sportivo nazionale ha ricordato come il rinnovo dell'accordo con Emirates sia stato trovato con un blitz, in primavera, dell'amministratore delegato Giorgio Furlani a Dubai. Ovvero in quell'hub strategico nel mercato chiave del Medio Oriente, dove il club, nel 2023, ha anche inaugurato una filiale di 'Casa Milan'. Maglia più 'ricca' della Serie A in arrivo, quindi, per il Milan, anche se l'élite europea resta lontana: Real Madrid, Manchester United e PSG percepiscono 70 milioni di euro a testa dalle sponsorizzazioni.
