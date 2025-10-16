Pianeta Milan
Milan, hai la maglia più ‘ricca’ della Serie A: dal 2026 staccherà Inter e Juve. Ecco perché

Il Milan ha siglato un rinnovo quinquennale della sua proficua partnership con Emirates e dalla stagione 2026-2027 avrà la maglia più 'ricca' del campionato di Serie A: messa la corsia di sorpasso sui rivali storici di Inter e Juventus. Le cifre
Ieri il Milan ha ufficializzato il rinnovo della sua partnership con Emirates, che dura dal 2007, con un nuovo contratto di cinque anni, il quale coprirà il periodo 2026-2031. Il precedente accordo, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, aveva portato il club di Via Aldo Rossi già a raddoppiare - in maniera progressiva - le entrate: dai 15 milioni di euro di base, infatti, il Milan è passato ai 30 dell'attuale stagione (erano 20/25 nella scorsa).

Maglia Milan, 45 milioni di introiti dagli sponsor dalla stagione 2026-2027

E ora, dal prossimo anno, secondo la 'rosea', scatterà un altro importante upgrade. Dalla stagione 2026-2027, infatti, Emirates - principale sponsor di maglia del Milan dall'annata 2010-2011 - garantirà alla società 35 milioni di euro netti per ogni anno. Con la prospettiva, legata anche ai bonus, di salire a 40 nell'arco della durata del nuovo contratto. Questo aumento, sostanziale, consentirà al Milan di vantare la maglia più 'ricca' dell'intera Serie A.

Considerando soltanto le sponsorizzazioni commerciali, escludendo quindi le partnership tecniche, il Milan, dal 2026, avrà infatti 35 milioni di euro da Emirates più 5 a testa dai confermati MSC Crociere (manica) e BitPanda (retro), per un totale di 45 milioni di euro. Primo posto sicuro in campionato, perché le altre big hanno contratti già definiti. L'Inter arriva a 41, la Juventus a 32, ma con la prospettiva di salire a 36. Ad ogni modo, dietro ad un Milan in corsia di sorpasso.

Il quotidiano sportivo nazionale ha ricordato come il rinnovo dell'accordo con Emirates sia stato trovato con un blitz, in primavera, dell'amministratore delegato Giorgio Furlani a Dubai. Ovvero in quell'hub strategico nel mercato chiave del Medio Oriente, dove il club, nel 2023, ha anche inaugurato una filiale di 'Casa Milan'. Maglia più 'ricca' della Serie A in arrivo, quindi, per il Milan, anche se l'élite europea resta lontana: Real Madrid, Manchester United e PSG percepiscono 70 milioni di euro a testa dalle sponsorizzazioni.

