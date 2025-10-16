Estupinan, per precauzione, è rimasto dunque a guardare in Messico-Ecuador, seconda amichevole consecutiva della Tricolor. Ma per Milan-Fiorentina di campionato, per la 'rosea', dovrebbe essere regolarmente a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri. Pronto, quindi, a riprendere il suo posto come esterno sinistro del 3-5-2 dell'allenatore livornese. Fin qui, con il Milan, Estupinan ha disputato 6 partite tra Serie A e Coppa Italia.