Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, non preoccupano le condizioni di Estupinan in vista della sfida di domenica

ULTIME MILAN NEWS

Milan, non preoccupano le condizioni di Estupinan in vista della sfida di domenica

Milan, non preoccupano le condizioni di Estupinan in vista della sfida di domenica
Il laterale mancino Pervis Estupinan, che ha accusato un problema alla caviglia durante questi giorni con la sua Nazionale, l'Ecuador, dovrebbe giocare titolare in Milan-Fiorentina di domenica sera a 'San Siro'. Ecco le ultime notizie su di lui
Daniele Triolo Redattore 

Dopo l'espulsione rimediata in Milan-Napoli 2-1 a 'San Siro' lo scorso 28 settembre, il laterale sinistro Pervis Estupinan ha saltato per squalifica la successiva partita di Serie A, ovvero Juventus-Milan 0-0 del 5 ottobre all'Allianz Stadium. E ora, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, si prepara a tornare titolare in Milan-Fiorentina di domenica sera.

Non preoccupano, infatti, le condizioni dell'ex Villarreal e Brighton nonostante, nei giorni trascorsi con la sua Nazionale, l'Ecuador, abbia rimediato un problema alla caviglia durante l'amichevole disputata contro gli Stati Uniti d'America del compagno di squadra Christian Pulisic.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, un attaccante nel calciomercato di gennaio: rossoneri tra due fuochi ben diversi tra loro >>>

Estupinan, per precauzione, è rimasto dunque a guardare in Messico-Ecuador, seconda amichevole consecutiva della Tricolor. Ma per Milan-Fiorentina di campionato, per la 'rosea', dovrebbe essere regolarmente a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri. Pronto, quindi, a riprendere il suo posto come esterno sinistro del 3-5-2 dell'allenatore livornese. Fin qui, con il Milan, Estupinan ha disputato 6 partite tra Serie A e Coppa Italia.

Leggi anche
Milan ed Emirates, partnership rinnovata: consistente incremento della parte fissa per il Diavolo
Milan-Fiorentina, sorpresa Saelemaekers: possibile un recupero lampo. A patto però che …

© RIPRODUZIONE RISERVATA