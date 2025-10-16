PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, un attaccante nel calciomercato di gennaio: rossoneri tra due fuochi ben diversi tra loro

Nella sessione invernale di calciomercato (2 gennaio-2 febbraio 2026) il Milan, con tutta probabilità, prenderà un altro attaccante. Ma ci sono visioni diverse all'interno del club, tra staff tecnico e management societario. Facciamo il punto
Daniele Triolo Redattore 

Il Milan cerca un attaccante per gennaio: la volontà di Allegri, l'idea di RedBird

Pausa Nazionali alle spalle, il Milan guarda al ritorno in campionato (domenica, a 'San Siro', contro la Fiorentina) ma il calciomercato non è mai stato accantonato. I recenti infortuni di alcuni calciatori importanti in Nazionale hanno scoperchiato ulteriormente il vaso di Pandora e constatato, se mai ce ne fosse ancora bisogno, come la rosa del Diavolo sia troppo corta in una stagione pur senza coppe europee. Andrà fatto qualcosa, nella sessione invernale (2 gennaio-2 febbraio 2026) in ogni reparto per dare una sistemata all'organico. PROSSIMA SCHEDA

