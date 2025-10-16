Pausa Nazionali alle spalle, il Milan guarda al ritorno in campionato (domenica, a 'San Siro', contro la Fiorentina) ma il calciomercato non è mai stato accantonato. I recenti infortuni di alcuni calciatori importanti in Nazionale hanno scoperchiato ulteriormente il vaso di Pandora e constatato, se mai ce ne fosse ancora bisogno, come la rosa del Diavolo sia troppo corta in una stagione pur senza coppe europee. Andrà fatto qualcosa, nella sessione invernale (2 gennaio-2 febbraio 2026) in ogni reparto per dare una sistemata all'organico. PROSSIMA SCHEDA