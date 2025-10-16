Pianeta Milan
Milan ed Emirates, partnership rinnovata: consistente incremento della parte fissa per il Diavolo

Ieri Milan ed Emirates, compagnia aerea di bandiera degli Emirati Arabi Uniti con sede a Dubai, hanno annunciato il rinnovo quinquennale di una proficua partnership in piedi dal 2007. Più soldi nelle casse del Diavolo per la maglia rossonera
Ieri il Milan ed Emirates, compagnia aerea di bandiera degli Emirati Arabi Uniti con sede a Dubai, hanno annunciato il rinnovo, su base quinquennale, di una partnership in vigore dal 2007. Un accordo sempre più solido tra le parti. Anche in considerazione del fatto che Emirates è diventato il principale sponsor di maglia del Milan dalla stagione 2010-2011.

Milan ed Emirates, avanti insieme: le nuove basi economiche

Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, il nuovo accordo prevedrebbe un incremento degli introiti, per le casse del club di Via Aldo Rossi, stimabile intorno al 20-25%. Con un incasso, su base fissa, dunque, che salirebbe a 30, se non addirittura 35 milioni di euro netti a stagione per il Diavolo!

Insomma, un rinnovo molto vantaggioso per il Milan che, a Dubai, coltiva molti interessi. Nel 2023 il club, come si ricorderà, vi aveva anche inaugurato 'Casa Milan Dubai'. "Il rinnovo del legame con Emirates è la testimonianza di una delle collaborazioni più storiche e ammirate nel mondo del calcio. Un percorso comune che guarda al futuro con ambizione e visione", ha dichiarato per l'occasione Maikel Oettle, Chief Commercial Officer del Milan.

Milan, un attaccante nel calciomercato di gennaio: rossoneri tra due fuochi ben diversi tra loro

"Emirates continuerà ad accompagnarci, contribuendo a rafforzare le solide fondamenta del nostro Club e, insieme, a connettere nuove generazioni di appassionati in tutto il mondo e a creare esperienze uniche, che vanno ben oltre il campo da gioco", la conclusione del dirigente rossonero sul tema.

