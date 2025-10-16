Insomma, un rinnovo molto vantaggioso per il Milan che, a Dubai, coltiva molti interessi. Nel 2023 il club, come si ricorderà, vi aveva anche inaugurato 'Casa Milan Dubai'. "Il rinnovo del legame con Emirates è la testimonianza di una delle collaborazioni più storiche e ammirate nel mondo del calcio. Un percorso comune che guarda al futuro con ambizione e visione", ha dichiarato per l'occasione Maikel Oettle, Chief Commercial Officer del Milan.
"Emirates continuerà ad accompagnarci, contribuendo a rafforzare le solide fondamenta del nostro Club e, insieme, a connettere nuove generazioni di appassionati in tutto il mondo e a creare esperienze uniche, che vanno ben oltre il campo da gioco", la conclusione del dirigente rossonero sul tema.
