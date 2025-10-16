Alexis Saelemaekers, esterno destro belga nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri, potrebbe essere già disponibile per Milan-Fiorentina di domenica sera a 'San Siro' nonostante l'infortunio in Nazionale. Ecco perché non è più un'utopia: il punto

Nei giorni scorsi, come si ricorderà, Alexis Saelemaekers si era infortunato con la sua Nazionale , il Belgio , al flessore destro. Per questo motivo, il classe 1999 aveva saltato il secondo impegno dei Diavoli Rossi in questa sosta, quello contro il Galles , per far rientro in anticipo in Italia .

Il numero 56 rossonero era dato praticamente out per le gare contro Fiorentina e Pisa. Ma non soltanto. Si pensava già ad Atalanta-Milan del 28 ottobre o, addirittura, a Milan-Roma del 2 novembre come possibili date per il suo rientro in campo. Secondo quanto riferito, però, da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Saelemaekers sta meglio. E, a sorpresa, potrebbe già recuperare per la sfida contro i viola di Stefano Pioli.