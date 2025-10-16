Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan-Fiorentina, sorpresa Saelemaekers: possibile un recupero lampo. A patto però che …

ULTIME MILAN NEWS

Milan-Fiorentina, sorpresa Saelemaekers: possibile un recupero lampo. A patto però che …

Milan, Saelemaekers sta meglio: già in campo contro la Fiorentina? Le ultime news
Alexis Saelemaekers, esterno destro belga nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri, potrebbe essere già disponibile per Milan-Fiorentina di domenica sera a 'San Siro' nonostante l'infortunio in Nazionale. Ecco perché non è più un'utopia: il punto
Daniele Triolo Redattore 

Nei giorni scorsi, come si ricorderà, Alexis Saelemaekers si era infortunato con la sua Nazionale, il Belgio, al flessore destro. Per questo motivo, il classe 1999 aveva saltato il secondo impegno dei Diavoli Rossi in questa sosta, quello contro il Galles, per far rientro in anticipo in Italia.

Il numero 56 rossonero era dato praticamente out per le gare contro Fiorentina e Pisa. Ma non soltanto. Si pensava già ad Atalanta-Milan del 28 ottobre o, addirittura, a Milan-Roma del 2 novembre come possibili date per il suo rientro in campo. Secondo quanto riferito, però, da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Saelemaekers sta meglio. E, a sorpresa, potrebbe già recuperare per la sfida contro i viola di Stefano Pioli.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, un attaccante nel calciomercato di gennaio: rossoneri tra due fuochi ben diversi tra loro >>>

Una notizia inattesa, che, però, giunge gradita a Massimiliano Allegri, il quale, per Milan-Fiorentina, dovrà già fare a meno di Christian Pulisic ed è incerto sull'utilizzo di un altro potenziale infortunato, Adrien Rabiot. Per quanto riguarda Saelemaekers, ha concluso la 'rosea', il dolore è diminuito e, qualora i controlli dovessero confermare l'ottimismo delle ultime ore, riprenderebbe il suo posto sulla fascia destra nel 3-5-2 del tecnico livornese sin da subito.

Leggi anche
Infortuni per Pulisic e Rabiot, oggi esami per entrambi. Milan irritato con gli USA, il motivo
Prima pagina Tuttosport: “Donnarumma: ‘Milan da Scudetto. Con Allegri si...

© RIPRODUZIONE RISERVATA