Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 16 ottobre 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'analisi e i voti di Emanuele Giaccherini e Domenico Morfeo su Nico Paz e Kenan Yıldız, tra i sicuri protagonisti di Como-Juventus, partita delle ore 12:30 di domenica 19 ottobre, valida per la 7^ giornata della Serie A 2025-2026. La Juve, in attacco, riproporrà titolare Dušan Vlahović: il serbo è finito nel mirino del Barcellona.