In alto, sotto la testata, i nomi dei 25 finalisti del premio istituto dal quotidiano torinese, il 'Golden Boy' e un'intervista in esclusiva a Patrick Vieira, allenatore del Genoa. Sotto, invece, i progressi fisici di Duván Zapata, bomber colombiano del Torino, dopo un anno di stop: ora ha autonomia di 30 minuti e potrà risultare molto utile all'allenatore Marco Baroni.
Secondo Gianluigi 'Gigio' Donnarumma, il Milan è da Scudetto: la svolta può arrivare grazie alla conduzione tecnica di Massimiliano Allegri. Per concludere, una novità: la UEFA vuole cambiare la formula delle qualificazioni ai Mondiali nella zona europea. Si potrebbe andare verso il format già utilizzato dalla Champions League, quella di un unico maxi-girone.
