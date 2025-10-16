Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: “Donnarumma: ‘Milan da Scudetto. Con Allegri si svolta’”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 16 ottobre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 16 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'analisi e i voti di Emanuele Giaccherini e Domenico Morfeo su Nico Paz e Kenan Yıldız, tra i sicuri protagonisti di Como-Juventus, partita delle ore 12:30 di domenica 19 ottobre, valida per la 7^ giornata della Serie A 2025-2026. La Juve, in attacco, riproporrà titolare Dušan Vlahović: il serbo è finito nel mirino del Barcellona.

Tuttosport

Tuttosport, la prima pagina di oggi, giovedì 16 ottobre 2025

In alto, sotto la testata, i nomi dei 25 finalisti del premio istituto dal quotidiano torinese, il 'Golden Boy' e un'intervista in esclusiva a Patrick Vieira, allenatore del Genoa. Sotto, invece, i progressi fisici di Duván Zapata, bomber colombiano del Torino, dopo un anno di stop: ora ha autonomia di 30 minuti e potrà risultare molto utile all'allenatore Marco Baroni.

Secondo Gianluigi 'Gigio' Donnarumma, il Milan è da Scudetto: la svolta può arrivare grazie alla conduzione tecnica di Massimiliano Allegri. Per concludere, una novità: la UEFA vuole cambiare la formula delle qualificazioni ai Mondiali nella zona europea. Si potrebbe andare verso il format già utilizzato dalla Champions League, quella di un unico maxi-girone.

