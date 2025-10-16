Pianeta Milan
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Donnarumma: ‘Vedo Milan. Incuriosito da Allegri'”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 16 ottobre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 16 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista a Gianluigi Donnarumma, portiere del Manchester City ed ex rossonero. Secondo l'estremo difensore titolare della Nazionale Italiana, il Milan di Massimiliano Allegri ha chance di vincere lo Scudetto in questa stagione.

Verso Milan-Fiorentina, partita in programma domenica 19 ottobre alle ore 20:45 a 'San Siro' e valida per la 7^ giornata di campionato, il Diavolo dovrà con tutta probabilità rinunciare a Christian Pulisic (infortunio muscolare) e forse anche ad Adrien Rabiot (polpaccio). Entrambi saranno valutati in giornata.

In alto, sotto la testata, la 'rosea' fa i ... conti in tasca a Milan e Inter. La maglia dei rossoneri, dopo il nuovo accordo con Emirates, diventerà la più ricca, incassando dagli sponsor ben 45 milioni di euro a stagione. Maxi-ricavi, invece, dei nerazzurri che, nell'ultimo bilancio, hanno certificato introiti per 546 milioni di euro: è record in Serie A.

Trova spazio anche Lautaro Martínez, bomber e capitano dell'Inter, che dopo i gol con la sua Nazionale, l'Argentina, ora si prepara al big match di Serie A, allo stadio 'Olimpico' di Roma contro i giallorossi. E, a tal proposito, da leggere l'intervista dello storico capitano dei capitolini, Francesco Totti, sul match contro la squadra allenata dal suo ex compagno di squadra Cristian Chivu.

