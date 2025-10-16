Verso Milan-Fiorentina, partita in programma domenica 19 ottobre alle ore 20:45 a 'San Siro' e valida per la 7^ giornata di campionato, il Diavolo dovrà con tutta probabilità rinunciare a Christian Pulisic (infortunio muscolare) e forse anche ad Adrien Rabiot (polpaccio). Entrambi saranno valutati in giornata.