Verso Milan-Fiorentina, partita in programma domenica 19 ottobre alle ore 20:45 a 'San Siro' e valida per la 7^ giornata di campionato, il Diavolo dovrà con tutta probabilità rinunciare a Christian Pulisic (infortunio muscolare) e forse anche ad Adrien Rabiot (polpaccio). Entrambi saranno valutati in giornata.
In alto, sotto la testata, la 'rosea' fa i ... conti in tasca a Milan e Inter. La maglia dei rossoneri, dopo il nuovo accordo con Emirates, diventerà la più ricca, incassando dagli sponsor ben 45 milioni di euro a stagione. Maxi-ricavi, invece, dei nerazzurri che, nell'ultimo bilancio, hanno certificato introiti per 546 milioni di euro: è record in Serie A.
Trova spazio anche Lautaro Martínez, bomber e capitano dell'Inter, che dopo i gol con la sua Nazionale, l'Argentina, ora si prepara al big match di Serie A, allo stadio 'Olimpico' di Roma contro i giallorossi. E, a tal proposito, da leggere l'intervista dello storico capitano dei capitolini, Francesco Totti, sul match contro la squadra allenata dal suo ex compagno di squadra Cristian Chivu.
