Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Modric ai giovani ragazzi del Milan: “Credete in voi stessi. Lavorate duro”

ULTIME MILAN NEWS

Modric ai giovani ragazzi del Milan: “Credete in voi stessi. Lavorate duro”

Modric ai giovani ragazzi del Milan: 'Credete in voi stessi. Lavorate duro'
Luka Modric, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', si è palesato al Centro Vismara del Milan incontrando i giovani rossoneri. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Verso le 14.30 di ieri, Luka Modric, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', si è palesato al Centro Vismara del Milan, accolto dal direttore Vincenzo Vergine e dallo staff dell’agonistica. Per il centrocampista una visita alle strutture e poi si è intrattenuto con le future promesse del Milan. La rosea riporta i consigli dati da Modric: "Credete in voi stessi, giocare a calcio è la cosa più bella che vi possa capitare. Lavorate duro e divertitevi ogni giorno".

Milan, Modric in visita ai giovani rossoneri

—  

Arrivate anche le parole di Vergine: "Per tutti noi rappresenti un modello. Sei un calciatore che mette il talento a disposizione della squadra per l’obiettivo: è quello che noi proviamo a trasferire ai ragazzi". Come scrive la rosea, Modric è arrivato al Milan con molta umiltà mettendosi al lavoro e subito al livello degli altri. Trascinante fin dal primo allenamento e fin dalla prima partita con la maglia rossonera. Missione quasi compiuta con la Croazia per qualificarsi ai Mondiali.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Kim è il colpo del mercato del Milan? Il Bayern lo darebbe via volentieri. I dettagli>>>

Con il Milan, scrive la rosea, l'obiettivo è più lontano ovvero riportare il club ai fasti del passato. Contro la Fiorentina potrebbe giocare ancora una volta da titolare.

Leggi anche
Nkunku un trillo diretto a Milan e Allegri: con la Fiorentina parte titolare?
Prima pagina Tuttosport: “Italia, Retegui da Mondiale”

© RIPRODUZIONE RISERVATA