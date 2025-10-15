Verso le 14.30 di ieri, Luka Modric, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', si è palesato al Centro Vismara del Milan, accolto dal direttore Vincenzo Vergine e dallo staff dell’agonistica. Per il centrocampista una visita alle strutture e poi si è intrattenuto con le future promesse del Milan. La rosea riporta i consigli dati da Modric: "Credete in voi stessi, giocare a calcio è la cosa più bella che vi possa capitare. Lavorate duro e divertitevi ogni giorno".