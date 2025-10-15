Luka Modric, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', si è palesato al Centro Vismara del Milan incontrando i giovani rossoneri. Ecco le sue parole
Verso le 14.30 di ieri, Luka Modric, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', si è palesato al Centro Vismara del Milan, accolto dal direttore Vincenzo Vergine e dallo staff dell’agonistica. Per il centrocampista una visita alle strutture e poi si è intrattenuto con le future promesse del Milan. La rosea riporta i consigli dati da Modric: "Credete in voi stessi, giocare a calcio è la cosa più bella che vi possa capitare. Lavorate duro e divertitevi ogni giorno".
Milan, Modric in visita ai giovani rossoneri
Arrivate anche le parole di Vergine: "Per tutti noi rappresenti un modello. Sei un calciatore che mette il talento a disposizione della squadra per l’obiettivo: è quello che noi proviamo a trasferire ai ragazzi". Come scrive la rosea, Modric è arrivato al Milan con molta umiltà mettendosi al lavoro e subito al livello degli altri. Trascinante fin dal primo allenamento e fin dalla prima partita con la maglia rossonera. Missione quasi compiuta con la Croazia per qualificarsi ai Mondiali.