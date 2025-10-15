PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Tuttosport: “Italia, Retegui da Mondiale”

Prima pagina Tuttosport: 'Italia, Retegui da Mondiale'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 15 ottobre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 15 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina di 'Tuttosport' apre con il 3-0 dell'Italia contro Israele. Playoff mondiali sicuri. Il Chelsea su Yildiz mette fretta alla Juventus. Ngonge e il Napoli, voglie di riscatto. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.

 

