Prima pagina Tuttosport: “Italia, Retegui da Mondiale”

Questa è la prima pagina del 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 15 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 15 ottobre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
La prima pagina di 'Tuttosport' apre con il 3-0 dell'Italia contro Israele. Playoff mondiali sicuri. Il Chelsea su Yildiz mette fretta alla Juventus. Ngonge e il Napoli, voglie di riscatto. Ecco la prima pagina di 'Tuttosport'.
