Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 15 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.
Prima pagina Corriere dello Sport: "L'Under 21 vola. Camarda show"
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 15 ottobre 2025.
La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con il 3-0 dell'Italia contro Israele. Playoff mondiali sicuri. Juve decide Bremer. L'Under 21 vola. Camarda show. Per Baldini 4 vittorie su 4. Ecco la prima pagina del 'Corriere dello Sport'.
