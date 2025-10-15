PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Modric tutto per il Milan”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Modric tutto per il Milan”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 15 ottobre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Emiliano Guadagnoli
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 15 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport' apre con il 3-0 dell'Italia contro Israele. Playoff mondiali sicuri. Modric tutto per il Milan. Chivu tutto per lo Scudetto. Ecco la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport'.

 

