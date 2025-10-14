Come scrive 'Il Corriere dello Sport', Allegri avrà una settimana per lavorare con Leao e cercare di aumentare i giri in vista di Milan-Fiorentina. L'allenatore, si legge, non sarebbe felice di come Rafa abbia gestito l’ingresso in campo nel match contro la Juventus e avrebbe più pretese dall'attaccante. Tra i due ci sarebbe stato un confronto a caldo negli spogliatoi dell’Allianz Stadium, dove il tecnico avrebbe sottolineato tutte le mancanze del giocatore contro i bianconeri. Come sottolinea il quotidiano, questa sarà una settimana di lavoro importante per Leao che dovrà lavorare al massimo per riprendersi fisicamente visti i tanti giorni fuori per l'infortunio al polpaccio. Obiettivo? Convincere Allegri a schierarlo titolare contro la Fiorentina.