Milan-Fiorentina, Leao cerca minuti e la forma fisica massima. Il portoghese subito a lavoro per cercare di convincere Massimiliano Allegri. Le ultime da 'Il Corriere dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Come scrive 'Il Corriere dello Sport', Allegri avrà una settimana per lavorare con Leao e cercare di aumentare i giri in vista di Milan-Fiorentina. L'allenatore, si legge, non sarebbe felice di come Rafa abbia gestito l’ingresso in campo nel match contro la Juventus e avrebbe più pretese dall'attaccante. Tra i due ci sarebbe stato un confronto a caldo negli spogliatoi dell’Allianz Stadium, dove il tecnico avrebbe sottolineato tutte le mancanze del giocatore contro i bianconeri. Come sottolinea il quotidiano, questa sarà una settimana di lavoro importante per Leao che dovrà lavorare al massimo per riprendersi fisicamente visti i tanti giorni fuori per l'infortunio al polpaccio. Obiettivo? Convincere Allegri a schierarlo titolare contro la Fiorentina

Secondo il quotidiano, Allegri in estate avrebbe lavorato con un Leao diverso, sia per i numeri che per atteggiamento. Dopo l’infortunio al polpaccio subito contro il Bari, Rafa è stato costretto a stare fuori per più di 40 giorni. L’attaccante starebbe riscontrando qualche difficoltà nel tornare ad essere un attaccante decisivo. Due scampoli di partita al momento per Leao contro Napoli e Juventus.

Come scrive 'Il Corriere dello Sport' a Torino avrebbe avuto due ottime occasioni per trovare il gol. Contro la Fiorentina, comunque, dovrebbe giocare di più

