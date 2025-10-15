Pianeta Milan


Curva Sud, non solo il tifo: durante Milan-Fiorentina tornano striscioni e le bandiere

Milan-Fiorentina, settima giornata del campionato di Serie A 2025-26. Per i rossoneri torna la Curva Sud con striscioni e bandiere. Ecco le ultime novità da 'La Gazzetta dello Sport'
Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', San Siro risponde all'inizio buono del Milan di Allegri: nelle prossime tre partite al Meazza, si legge, ci saranno tre tutti esauriti, almeno per quanta riguarda i settori riservati ai tifosi rossoneri. Per Milan-Fiorentina di domenica sera si andrebbe verso il sold-out, idem per Milan-Pisa di venerdì 24. Sarebbero impressionanti anche i dati di Milan-Roma di domenica 2 novembre: oltre 5.000 tagliandi acquistati solo lunedì. Il Diavolo si potrebbe confermare il club con la media di affluenza maggiore in questo inizio di campionato.

Come ricorda la rosea, San Siro è stato silente contro Bari, Lecce, Cremonese e Bologna, ma gli ultras del Milan sono tornare a cantare contro il Napoli. Da domenica prossima, si legge, ci saranno di nuovo anche gli striscioni e le bandiere, in precedenza vietati dalle forze dell’ordine in seguito all’inchiesta “Doppia curva”.

In casa Milan, si legge, sarebbero soddisfatti giocatori, dirigenza e lo stesso Allegri che più volte hanno sottolineato l'importanza della spinta dei propri tifosi. I rapporti con la curva Sud, si legge, non sarebbero più conflittuali grazie anche al lavoro della società che, in Lega Serie A, attraverso il presidente Scaroni e l’a.d. Furlani, si è fatta promotrice della proposta di porre un tetto al prezzo dei biglietti dei settori ospiti nelle gare di campionato.

