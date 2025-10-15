LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, nel mirino il giovane talento per la difesa. L'esperto rivela che ...>>>
In casa Milan, si legge, sarebbero soddisfatti giocatori, dirigenza e lo stesso Allegri che più volte hanno sottolineato l'importanza della spinta dei propri tifosi. I rapporti con la curva Sud, si legge, non sarebbero più conflittuali grazie anche al lavoro della società che, in Lega Serie A, attraverso il presidente Scaroni e l’a.d. Furlani, si è fatta promotrice della proposta di porre un tetto al prezzo dei biglietti dei settori ospiti nelle gare di campionato.
