Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', San Siro risponde all'inizio buono del Milan di Allegri: nelle prossime tre partite al Meazza, si legge, ci saranno tre tutti esauriti, almeno per quanta riguarda i settori riservati ai tifosi rossoneri. Per Milan-Fiorentina di domenica sera si andrebbe verso il sold-out, idem per Milan-Pisa di venerdì 24. Sarebbero impressionanti anche i dati di Milan-Roma di domenica 2 novembre: oltre 5.000 tagliandi acquistati solo lunedì. Il Diavolo si potrebbe confermare il club con la media di affluenza maggiore in questo inizio di campionato.

Milan-Fiorentina, la Curva Sud torna con bandiere e striscioni

Come ricorda la rosea, San Siro è stato silente contro Bari, Lecce, Cremonese e Bologna, ma gli ultras del Milan sono tornare a cantare contro il Napoli. Da domenica prossima, si legge, ci saranno di nuovo anche gli striscioni e le bandiere, in precedenza vietati dalle forze dell’ordine in seguito all’inchiesta “Doppia curva”.