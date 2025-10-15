Pianeta Milan
Il giornalista Alessandro Vocalelli ha scritto un lunghissimo pezzo per incensare il centrocampista del Milan Luka Modric. Ecco le sue parole a 'La Gazzetta dello Sport'
"Modric, un artista del pallone, ha curato il suo fisico". Il giornalista Alessandro Vocalelli ha scritto un lunghissimo pezzo per 'La Gazzetta dello Sport' con argomento proprio il centrocampista del Milan. Secondo il giornalista Modric ha affrontato: "Ogni allenamento con la stessa intensità, anzi di più, del precedente. Per difendersi dall’unico avversario, l’appagamento, che avrebbe potuto togliergli l’ispirazione; svuotandolo, sfinendolo, suggerendogli così un finale di partita malinconico". Vocalelli continua con la sua analisi: "La verità, il segreto è che Modric non si è mai guardato indietro, non si è mai cullato nel presente, ma ha pensato sempre a come ripartire".

Vocalelli continua parlando della voglia di essere vincente da parte di Modric: "E la priorità oggi, a 40 anni, è di esserlo ancora con il Milan. A cui evidentemente si è promesso con quella dedizione, quella voglia, quell’energia che aveva da ragazzo", scrive il giornalista.

Ecco il pensiero finale: "Già perché nessuno immaginava di vederlo ancora lì, a seminare calcio per una partita intera. Serve prepararsi per una vita intera. Modric, è la risposta a chi pensa che siano sempre muscoli e centimetri il lasciapassare per questo “nuovo” calcio. Mentre la leggerezza e l’eleganza della corsa, a testa alta, è una bussola molto più importante. Al Milan, insomma, bisogna riconoscere di aver fatto una scelta con la testa. E a Modric di voler ripagare questo pieno di fiducia. Mettendo il rossonero davanti a tutto, per continuare a essere un vincente, un protagonista".

