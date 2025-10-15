"Modric, un artista del pallone, ha curato il suo fisico". Il giornalista Alessandro Vocalelli ha scritto un lunghissimo pezzo per 'La Gazzetta dello Sport' con argomento proprio il centrocampista del Milan. Secondo il giornalista Modric ha affrontato: "Ogni allenamento con la stessa intensità, anzi di più, del precedente. Per difendersi dall’unico avversario, l’appagamento, che avrebbe potuto togliergli l’ispirazione; svuotandolo, sfinendolo, suggerendogli così un finale di partita malinconico". Vocalelli continua con la sua analisi: "La verità, il segreto è che Modric non si è mai guardato indietro, non si è mai cullato nel presente, ma ha pensato sempre a come ripartire".