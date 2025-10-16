Saranno 65mila spettatori, allo stadio 'Olimpico', sabato 18 ottobre, alle ore 20:45, per Roma-Inter, con i giallorossi di Gian Piero Gasperini che, in classifica, arriveranno davanti ai nerazzurri di Cristian Chivu. In casa meneghina, però, sono tutti carichi grazie all'andamento dei singoli durante la pausa Nazionali.
In Como-Juventus tornerà titolare, nella fila dei bianconeri, l'attaccante serbo Dušan Vlahović mentre, in occasione di Torino-Napoli, con Stanislav Lobotka infortunato, il tecnico degli azzurri Antonio Conte darà nuovamente spazio allo scozzese Billy Gilmour nel ruolo di playmaker.
Sfida amarcord, poi, domenica 19 ottobre alle ore 20:45 a 'San Siro' tra il Milan di Massimiliano Allegri e la Fiorentina di Stefano Pioli. L'allenatore dei viola, infatti, si presenterà al cospetto del suo ex pubblico, contro la squadra con cui nel 2022 ha vinto lo Scudetto, con i gigliati in condizioni critiche dopo il pessimo avvio in campionato.
Infine, una possibilità. La 30esima giornata di Serie A potrebbe essere anticipata per consentire all'Italia di Gattuso di preparare al meglio i playoff per i Mondiali.
