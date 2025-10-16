Infortuni, il Milan senza Pulisic contro la Fiorentina. Su Rabiot ... — Per Rabiot da capire se si tratta di una semplice botta o di una contrattura: i test diranno se potrà essere in campo contro i viola di Stefano Pioli oppure no. Il centrocampista classe 1995, ha ricordato la 'rosea', si era già fermato nei giorni precedenti Islanda-Francia, senza poi partecipare alla partita.

Se i primi esami dei medici dei 'Bleus', notoriamente molto scrupolosi, avessero evidenziato un danno, Rabiot avrebbe fatto immediatamente ritorno a Milano. È rimasto in Nazionale ma, al ritorno a Milanello, il dolore per lui non è del tutto svanito. Motivo per cui sarà valutato con attenzione.

Club irritato: avrebbe gradito una gestione differente dello statunitense — Ma il Milan è particolarmente irritato per la gestione di Pulisic. Per ammissione di Mauricio Pochettino, Commissario Tecnico degli U.S.A., il giocatore era arrivato nel ritiro della Nazionale a stelle e strisce in non perfette condizioni fisiche per via del problema alla caviglia sinistra che lo ha limitato tra settembre e ottobre in questo suo avvio di stagione con il Milan.

Entrato nel quarto d'ora finale dell'amichevole contro l'Ecuador, Pulisic ha poi giocato titolare contro l'Australia. In un'altra amichevole. Scelta rischiosa. Al 31', infortunio al bicipite femorale per 'Capitan America' e sostituzione. Il Milan lo aspetta e lo visiterà con il proprio staff medico, ma resta l'amarezza: per il club, infatti, doveva essere usata maggiore prudenza.

Gli U.S.A., infatti, già qualificati ai Mondiali come nazione ospitante, avevano in programma dei semplici test match, senza nulla in palio e potevano evitare di sovraccaricare Pulisic. Ora a pagarne le conseguenze sarà il Milan. In campo, contro la Fiorentina, dovrebbe giocare uno tra Rafael Leão e Christopher Nkunku titolare al fianco di Santiago Giménez.