Altre pessime notizie per il Milan dalla pausa per le nazionali: dopo la lesione per Saelemaekers che sicuramente salterà Milan-Fiorentina , durante l'amichevole USA-Australi a si è fermato anche l' attaccante rossonero Pulisic . " Ha sentito qualcosa al bicipite femorale ", ha detto il commissario tecnico degli USA Pochettino dopo la partita (fonte Prosoccerwire). "Domani volerà in Italia, stasera valuteremo la situazione, ma al momento non possiamo dire nulla". Si teme un lungo stop per l'esterno? Almeno questo quanto filtra dalle parole dell'inviato a Milanello di Sky Sport 24 ovvero Manuele Baiocchini . Ecco le sue parole (riprese dal sito di Sky Sport).

Infortunio di Pulisic, le ultime notizie di Baiocchini

"L'infortunio più grave è quello di Pulisic. Si tratta di una lesione al bicipite femorale. Andrà valutato quando rientrerà in Italia. Domani sarà a Milanello per gli esami e per capire i tempi di recupero". Il giornalista parla proprio di un infortunio che potrebbe essere serio, ma non è il momento di esporsi, visto che Pulisic non ha ancora effettuato esami. Per avere la certezza sulla gravità del suo infortunio bisognerà attendere i test del Milan probabilmente domani.