Nkunku segna al rientro con la Francia nella sfida contro l'Islanda finita 2-2. Dell'attaccante del Milan ha parlato Deschamps. Ecco le sue parole
Bellissimo gol ieri sera di Nkunku durante la partita tra Francia e Islanda valida per le qualificazioni ai prossimi mondiali. Nonostante la rete dell'attaccante del Milan, la nazione di Deschamps ha pareggiato per 2-2. Proprio il ct dei francesi ha parlato al termine della gara: "Non avremmo dovuto subire quel primo gol. Eravamo in partita, loro erano uniti. Siamo riusciti a recuperare il loro blocco. Poi, abbiamo spinto fino alla fine. L’arbitro ha fatto una scelta, ma noi dobbiamo rimanere concentrati ciò che facciamo. Abbiamo cercato di rientrare in partita, ed è quello che abbiamo fatto. La cosa migliore è stata rimanere concentrati dopo il gol, e ciò non è successo".

Milan, Deschamps chiaro su Nkunku

Deschamps ha parlato in conferenza stampa anche nello specifico di Nkunku: "Non è ancora al top, i suoi minuti in campo sono ridotti al Milan. Però ha qualità, è davvero tranquillo davanti alla porta".

Vedremo se al rientro dalla sosta, Nkunku troverà più spazio di quello che ha trovato fino ad ora con la maglia del Milan, già a partire dalla partita di domenica sera contro la Fiorentina.

