Bellissimo gol ieri sera di Nkunku durante la partita tra Francia e Islanda valida per le qualificazioni ai prossimi mondiali. Nonostante la rete dell'attaccante del Milan, la nazione di Deschamps ha pareggiato per 2-2. Proprio il ct dei francesi ha parlato al termine della gara: "Non avremmo dovuto subire quel primo gol. Eravamo in partita, loro erano uniti. Siamo riusciti a recuperare il loro blocco. Poi, abbiamo spinto fino alla fine. L’arbitro ha fatto una scelta, ma noi dobbiamo rimanere concentrati ciò che facciamo. Abbiamo cercato di rientrare in partita, ed è quello che abbiamo fatto. La cosa migliore è stata rimanere concentrati dopo il gol, e ciò non è successo".