Disastro annunciato per il Milan: infortunio muscolare per Pulisic. Pochettino: “Ha sentito …”

Macigno per il Milan: Pulisic esce per un infortunio con gli USA. Disastro annunciato
Notizia pessima per il Milan: l'attaccante Christian Pulisic ha subito un infortunio muscolare nell'amichevole tra USA e Australia. Ecco i dettagli e cosa è successo
Emiliano Guadagnoli 

Nottata italiana non felice per il Milan, arrivano infatti pessime notizie dalla partita amichevole tra USA e Australia vinta 2-1 dagli statunitensi. Pulisic, arrivato da un problema alla caviglia avvertito durante questa sosta, è partito tra i titolari della sfida, ma la sua partita non è durata molto. Come riportato dal sito ProsoccerwireChristian Pulisic è stato costretto a lasciare anticipatamente l'amichevole a causa di un infortunio. Il sito riporta anche le parole di Pochettino a riguardo.

Milan infortunio Pulisic, prima diagnosi

"Ha sentito qualcosa al bicipite femorale", ha detto il commissario tecnico degli USA dopo la partita. "Domani volerà in Italia, stasera valuteremo la situazione, ma al momento non possiamo dire nulla". La partita di Pulisic è durata 31 minuti. Al 15esimo, si legge, non si è alzato subito dopo l'intervento falloso di Jason Geria. Poi dieci minuti di gioco altro scontro sempre con il difensore australiano.

Come riporta il sito, dopo che lo staff medico degli USA ha controllato l'infortunio di Pulisic, l'attaccante del Milan è stato sostituito da Diego Luna. L'esterno rossonero ha camminato con le sue forse verso il tunnel degli spogliatoio, sembrando però visibilmente frustato. Pulisic dovrebbe rientrare venerdì a Milanello, ma a questo punto la presenza per Milan-Fiorentina sembrerebbe in fortissimo dubbio. Vedremo se e quando ci saranno novità sul suo infortunio. Un disastro annunciato che poteva essere evitato: Pulisic, come detto, non stava benissimo per problemi alla caviglia. Perché forzarlo per una partita amichevole? Il Portogallo con Leao e la Francia con Rabiot hanno risparmiato i due giocatori del Milan perché non erano al top, nonostante le loro non fossero amichevoli, ma partite per la qualificazione ai prossimi mondiali. Un vero peccato per il Milan e per il giocatore che aveva iniziato al massimo la stagione. La speranza, ovviamente, per Milan e Pulisic è che l'infortunio non sia nulla di grave.

