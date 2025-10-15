Come riporta il sito, dopo che lo staff medico degli USA ha controllato l'infortunio di Pulisic, l'attaccante del Milan è stato sostituito da Diego Luna. L'esterno rossonero ha camminato con le sue forse verso il tunnel degli spogliatoio, sembrando però visibilmente frustato. Pulisic dovrebbe rientrare venerdì a Milanello, ma a questo punto la presenza per Milan-Fiorentina sembrerebbe in fortissimo dubbio. Vedremo se e quando ci saranno novità sul suo infortunio. Un disastro annunciato che poteva essere evitato: Pulisic, come detto, non stava benissimo per problemi alla caviglia. Perché forzarlo per una partita amichevole? Il Portogallo con Leao e la Francia con Rabiot hanno risparmiato i due giocatori del Milan perché non erano al top, nonostante le loro non fossero amichevoli, ma partite per la qualificazione ai prossimi mondiali. Un vero peccato per il Milan e per il giocatore che aveva iniziato al massimo la stagione. La speranza, ovviamente, per Milan e Pulisic è che l'infortunio non sia nulla di grave.