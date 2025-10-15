Pianeta Milan
MILAN-FIORENTINA

Bondo splende con la Cremonese: numeri importanti. Il futuro con il Milan? C’è un dubbio

Il Milan ha deciso di prestare molti giovani in estate: tra questi c'è anche Warren Bondo, al momento alla Cremonese. I numeri e la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, Bondo è uno dei tanti giocatori che i rossoneri hanno ceduto in prestito in etate. Il centrocampista, dopo i tanti arrivi nel reparto, ha accettato il trasferimento a titolo temporaneo alla Cremonese, per potere giocare una stagione da titolare nel massimo campionato italiano. Siamo al momento della pausa per le nazionali del mese di ottobre, dopo 6 giornate di campionato giocate (parlando della Serie A). E' possibile fare una prima disamina e analisi delle prestazioni di Bondo con la Cremonese.

Milan, Bondo una sicurezza della Cremonese

—  

Noi di Pianeta Milan abbiamo analizzato i numeri stagionali (fino a questo momento) di Bondo con la maglia della Cremonese. In nostro aiuto 'Opta' e 'Sofascore'.

Bondo ha giocato 7 partite in stagione con la Cremonese ed è un titolare fisso visto che i minuti di media in campo sono 66. 5 le gare in cui è partito dal primo minuti. Dati significativi per un giocatore con le sue caratteristiche: 3 palloni recuperati a partita, quasi il 60% di duelli vinti, mezzo intercetto a partita e quasi due contrasti di media. Come possiamo vedere dalla heatmap, Bondo con la Cremonese ha giocato spesso e volentieri davanti alla difesa, al massimo leggermente spostato sul centrodestra. Bondo è un giocatore molto fisico che fa della corsa e della forza i suoi punti di forza. E' un centrocampista in grado tenere bene il controllo del pallone e sa anche smistare bene i possessi ai compagni. La Cremonese è partita alla grande in stagione e il merito è di Nicola che ha trovato subito la quadra, ma c'è lo zampino anche del lavoro di Bondo a centrocampo e di Terracciano in difesa. Sicuramente questo prestito di Bondo sarà determinante per la sua crescita.

Da capire però quale sarà il suo futuro al Milan: il reparto dei rossoneri è già pieno e ricco di giocatori importanti con una competizione folta. Bondo ha tutte le caratteristiche per potere fare bene anche al Diavolo, ma forse non c'è proprio spazio. Ricordiamo che il francese è arrivato a gennaio dal Monza a titolo definito. Resta questo dubbio sulle prospettive in rossonero di Bondo, ma il giocatore ha talento, qualità e ampi margini di miglioramento (ricordiamo che è 'solamente' un classe 2003)

