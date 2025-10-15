Bondo ha giocato 7 partite in stagione con la Cremonese ed è un titolare fisso visto che i minuti di media in campo sono 66. 5 le gare in cui è partito dal primo minuti. Dati significativi per un giocatore con le sue caratteristiche: 3 palloni recuperati a partita, quasi il 60% di duelli vinti, mezzo intercetto a partita e quasi due contrasti di media. Come possiamo vedere dalla heatmap, Bondo con la Cremonese ha giocato spesso e volentieri davanti alla difesa, al massimo leggermente spostato sul centrodestra. Bondo è un giocatore molto fisico che fa della corsa e della forza i suoi punti di forza. E' un centrocampista in grado tenere bene il controllo del pallone e sa anche smistare bene i possessi ai compagni. La Cremonese è partita alla grande in stagione e il merito è di Nicola che ha trovato subito la quadra, ma c'è lo zampino anche del lavoro di Bondo a centrocampo e di Terracciano in difesa. Sicuramente questo prestito di Bondo sarà determinante per la sua crescita.