Ora è ufficiale: Warren Bondo è un nuovo giocatore della Cremonese. I grigiorossi lo hanno annunciato anche tramite i propri canali social. Si tratta di un'altra uscita per il Milan, attivissimo sul calciomercato. Il centrocampista passa in prestito secco dai rossoneri. Con un post su X Bondo è stato accolto dalla sua nuova squadra.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, la Cremonese annuncia l’arrivo di Warren Bondo
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato Milan, la Cremonese annuncia l’arrivo di Warren Bondo
Calciomercato Milan, ora è ufficiale: Bondo è passato in prestito secco alla Cremonese. Ecco l'annuncio social dei grigiorossi
Ufficiale: Bondo in prestito alla Cremonese—
Il messaggio è molto semplice: "Benvenuto alla Cremo, Warren Bondo!".
Dopo il precampionato con Massimiliano Allegri, lo stesso allenatore e il direttore sportivo Igli Tare hanno convinto Bondo ad accettare questa nuova destinazione. Per lui si preannuncia un anno da titolare in Serie A. Un ottimo modo di fare esperienza e trovare continuità in vista di un ritorno in rossonero. Nella formula del trasferimento, infatti, non è inclusa alcuna opzione d'acquisto a beneficio della Cremonese.
© RIPRODUZIONE RISERVATA