Calciomercato Milan, la Cremonese annuncia l’arrivo di Warren Bondo

Calciomercato Milan, ora è ufficiale: Bondo è passato in prestito secco alla Cremonese. Ecco l'annuncio social dei grigiorossi

Ora è ufficiale: Warren Bondo è un nuovo giocatore della Cremonese. I grigiorossi lo hanno annunciato anche tramite i propri canali social. Si tratta di un'altra uscita per il Milan, attivissimo sul calciomercato. Il centrocampista passa in prestito secco dai rossoneri. Con un post su X Bondo è stato accolto dalla sua nuova squadra.