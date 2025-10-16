Sabato 18 ottobre—
Ore 15:00, Lecce-Sassuolo e Pisa-Hellas Verona
Ore 18:00, Torino-Napoli
Ore 20:45, Roma-Inter
Domenica 19 ottobre—
Ore 12:30, Como-Juventus
Ore 15:00, Genoa-Parma e Cagliari-Bologna
Ore 18:00, Atalanta-Lazio
Ore 20:45, Milan-Fiorentina
Lunedì 20 ottobre—
Ore 20:45, Cremonese-Udinese
Ecco la classifica del campionato: si riparte così!
Napoli e Roma 15, Milan 13, Inter e Juventus 12, Atalanta e Bologna 10, Como, Sassuolo e Cremonese 9, Cagliari e Udinese 8, Lazio 7, Parma, Lecce e Torino 5, Fiorentina e Hellas Verona 3, Genoa e Pisa 2.
