SERIE A

Torna la Serie A, il Milan ospiterà la Fiorentina a ‘San Siro’. Il calendario della 7^ giornata

Il Milan di Massimiliano Allegri affronterà, domenica 19 ottobre alle ore 20:45, la Fiorentina di Stefano Pioli a 'San Siro' al rientro nel campionato di Serie A dopo la sosta per le Nazionali. Ecco il calendario completo della 7^ giornata
Daniele Triolo Redattore 

Archiviata la sosta per le Nazionali, riparte il campionato di Serie A 2025-2026 con tutte le partite della 7^ giornata. Il Milan di Massimiliano Allegri affronterà, a 'San Siro', la Fiorentina dell'ex Stefano Pioli nel posticipo di domenica 19 ottobre, alle ore 20:45.

Il giorno prima, sabato 18 ottobre, il Napoli di Antonio Conte sarà di scena alle ore 18:00 in casa del Torino mentre, a seguire, alle ore 20:45, i riflettori dello stadio 'Olimpico' si accenderanno per Roma-Inter, altro big match di questo turno di campionato. Vediamo, dunque, qui di seguito il calendario con tutte le partite della 7^ giornata di Serie A.

Sabato 18 ottobre

Ore 15:00, Lecce-Sassuolo e Pisa-Hellas Verona

Ore 18:00, Torino-Napoli

Ore 20:45, Roma-Inter

Domenica 19 ottobre

Ore 12:30, Como-Juventus

Ore 15:00, Genoa-Parma e Cagliari-Bologna

Ore 18:00, Atalanta-Lazio

Ore 20:45, Milan-Fiorentina

Lunedì 20 ottobre

Ore 20:45, Cremonese-Udinese

Ecco la classifica del campionato: si riparte così!

Napoli e Roma 15, Milan 13, Inter e Juventus 12, Atalanta e Bologna 10, Como, Sassuolo e Cremonese 9, Cagliari e Udinese 8, Lazio 7, Parma, Lecce e Torino 5, Fiorentina e Hellas Verona 3, Genoa e Pisa 2.

