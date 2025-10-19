Pianeta Milan
Il doppio ex Cristian Brocchi ha parlato della partita di questa sera tra Milan e Fiorentina, in particolare parole sullo Scudetto. Ecco la sua intervista a 'La Gazzetta dello Sport'
Con una vittoria questa sera contro la Fiorentina, il Milan di Massimiliano Allegri salirebbe in testa alla Serie A in solitaria con 16 punti. Per nulla un compito facile per il Diavolo viste le tantissime assenze. Chi non è sorpreso dall'inizio stagione del Milan è l'ex rossonero Cristian Brocchi: "Prima che iniziasse il campionato avevo detto che il Milan era una potenziale vincitrice dello scudetto per tre motivi", parla così l'ex centrocampista a 'La Gazzetta dello Sport'.

Ecco la spiegazione di Brocchi: "Il primo, Allegri dopo un anno fermo ha smaltito le scorie negative delle ultime stagioni complicate alla Juventus e ha voglia di rimettersi in gioco; il secondo, giocare solo il campionato aiuta tanto quando sei una squadra di prima fascia; il terzo, il Milan ha una rosa forte che grazie al mercato è stata sistemata da centrocampo in su".

L'ex allenatore del Milan chiude così: "Se avesse un difensore di livello in più...".

