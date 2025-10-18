Dopo la sosta delle Nazionali, è tempo di Serie A. Intervistato dai microfoni di Tuttosport, l'ex calciatore della Juventus, Marco Tardelli , ha voluto spendere delle parole su due big del campionato: Milan e Juventus. L'ex bandiera bianconera, squadra con cui rimase dal 75 fino all'85, ha voluto parlare del Milan di Massimiliano Allegri , dicendo che, prima dell'arrivo di Modric, la squadra rossonera non era riuscita mai ad esprimere un bel gioco. Subito dopo, il paragone con la Juventus. Tardelli infatti ha riferito che i bianconeri non hanno un giocatore come Modric, capace di spostare gli equilibri. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Il parere di Tardelli e il paragone a centrocampo su Milan e Juventus: “Il Milan non riusciva a esprimere un bel gioco, poi ha preso Modric e ha svoltato. La Juventus a centrocampo non ha uno così. Locatelli, tutto sommato, sta facendo bene ma è discontinuo“.