Dopo la sosta delle Nazionali, è tempo di Serie A. Intervistato dai microfoni di Tuttosport, l'ex calciatore della Juventus, Marco Tardelli, ha voluto spendere delle parole su due big del campionato: Milan e Juventus. L'ex bandiera bianconera, squadra con cui rimase dal 75 fino all'85, ha voluto parlare del Milan di Massimiliano Allegri, dicendo che, prima dell'arrivo di Modric, la squadra rossonera non era riuscita mai ad esprimere un bel gioco. Subito dopo, il paragone con la Juventus. Tardelli infatti ha riferito che i bianconeri non hanno un giocatore come Modric, capace di spostare gli equilibri. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:
Pianeta Milan
PIANETAMILAN news milan interviste Tardelli: “Il Milan non esprimeva un bel gioco, poi con Modric hanno svoltato”
INTERVISTE
Tardelli: “Il Milan non esprimeva un bel gioco, poi con Modric hanno svoltato”
Intervistato dai microfoni di Tuttosport, l'ex calciatore della Juventus, Marco Tardelli, ha voluto spendere delle parole su Milan e Juventus
Milan, le parole di Tardelli—
Il parere di Tardelli e il paragone a centrocampo su Milan e Juventus: “Il Milan non riusciva a esprimere un bel gioco, poi ha preso Modric e ha svoltato. La Juventus a centrocampo non ha uno così. Locatelli, tutto sommato, sta facendo bene ma è discontinuo“.
