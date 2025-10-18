Pianeta Milan
Milan sui social – Il messaggio di Gimenez dopo gli impegni nazionali

Milan, il messaggio di Gimenez dopo gli impegni in Nazionale
Gimenez, dopo essere stato impegnato in Nazionale, ha fatto ritorno al Milan: su Instagram ecco il suo messaggio
La sosta per le nazionali è finalmente finita e domani il Milan tornerà in campo, con Santiago Gimenez probabilmente ancora titolare. L'attaccante messicano è uno dei pochi superstiti dagli impegni con le selezioni nazionali e avrà dunque la possibilità di trovare la prima rete stagionale in campionato, dopo sette partite. In attacco, infatti, non ci sarà Christian Pulisic, statunitense classe 1998 tornato con una lesione muscolare, e probabilmente neanche Christopher Nkunku, francese classe 1997 alle prese con un problema all'alluce.

Spazio dunque a Gimenez, che non ha segnato neanche col Messico: la prima partita l'ha giocata titolare e ha perso 4-0, mentre nella seconda, finita 1-1, è entrato al 61' minuto. Potrebbe essere la volta buona per assistere a un suo gol, che ormai tutti aspettano.

Nel frattempo, su Instagram, ha pubblicato alcune foto dell'esperienza in Nazionale degli ultimi giorni, con un messaggio chiaro: "Continuiamo a prepararci per il mondiale a casa". Infatti il Messico sarà uno dei Paesi ospitanti. Nessun pensiero, però, al ritorno in rossonero. Nessun messaggio di carica. Qui in alto le foto.

