Milan sui social – Il messaggio di Gimenez dopo gli impegni nazionali

La sosta per le nazionali è finalmente finita e domani il Milan tornerà in campo, con Santiago Gimenez probabilmente ancora titolare. L'attaccante messicano è uno dei pochi superstiti dagli impegni con le selezioni nazionali e avrà dunque la possibilità di trovare la prima rete stagionale in campionato, dopo sette partite. In attacco, infatti, non ci sarà Christian Pulisic, statunitense classe 1998 tornato con una lesione muscolare, e probabilmente neanche Christopher Nkunku, francese classe 1997 alle prese con un problema all'alluce.