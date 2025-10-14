"Adesso sono 477 i giorni passati dal mio infortunio, un "semplice" infortunio al menisco che si è trasformato in un infortunio al menisco molto complesso, ma si sa che non si può mai fermare nessuno con la mentalità di chi vuole vincere e avere successo. - prosegue la canadese sul proprio profilo Instagram - Gli infortuni sono cose che, purtroppo, accadono nel calcio, ti mettono alla prova in modi che non ti saresti mai aspettata, ma soprattutto ti mostrano quanto davvero forte sei! Non vedo l'ora di quel giorno in cui potrò dire: "Sono tornata", ma fino a quel momento lavorerò il più duramente possibile per essere migliore rispetto al passato, con un sorriso stampato in faccia.