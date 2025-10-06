Ex Milan, gli auguri social del club rossonero a Theo Hernandez

Oggi Theo Hernandez compie 28 anni. Il terzino francese si è trasferito durante l'ultimo calciomercato estivo alla corte araba dell'Al Hilal dell'ex rivale Simone Inzaghi. L'inizio della sua avventura in Arabia sta andando a gonfie vele, come era prevedibile. Theo, infatti, è nel pieno della sua maturità e ha capacità fisiche e tecniche fuori dal comune. Per sei anni i tifosi rossoneri le hanno potute apprezzare e ne hanno goduto a fondo. Purtroppo, però, quest'estate le strade del Milan e del terzino si sono dovute separare. E la separazione non è avvenuta nemmeno in maniera troppo cordiale. Da tempo ormai qualcosa nel rapporto tra Theo e i colori rossoneri si era spezzato. Nonostante ciò, il Milan oggi ha comunque voluto fare gli auguri al suo ex capitano e numero 19. Di seguito, si riporta il post Instagram del club per il compleanno del francese.
Buon compleanno a Theo Hernandez! Gli auguri social del Milan
Oggi è il compleanno dell'ex Milan Theo Hernandez. Il club rossonero, tramite i suoi canali social, ha fatto gli auguri al terzino francese ora in forza all'Al Hilal di Simone Inzaghi
Milan, gli auguri social a Theo Hernandez
La didascalia del post è semplicissima: "Buon compleanno, Theo!". Questo semplice messaggio di auguri, però, può avere il potere di far ricordare ai tifosi del Milan i bellissimi anni di Theo Hernandez in squadra. Theo ha lasciato un segno profondo nella storia del club, anche solo a livello numerico. È infatti il più prolifico tra i difensori nella storia della società rossonera. Proprio durante la sua ultima stagione ha superato il suo idolo e mentore Paolo Maldini, autentica leggenda milanista.
