Ex Milan, gli auguri social del club rossonero a Theo Hernandez

Oggi Theo Hernandez compie 28 anni. Il terzino francese si è trasferito durante l'ultimo calciomercato estivo alla corte araba dell'Al Hilal dell'ex rivale Simone Inzaghi. L'inizio della sua avventura in Arabia sta andando a gonfie vele, come era prevedibile. Theo, infatti, è nel pieno della sua maturità e ha capacità fisiche e tecniche fuori dal comune. Per sei anni i tifosi rossoneri le hanno potute apprezzare e ne hanno goduto a fondo. Purtroppo, però, quest'estate le strade del Milan e del terzino si sono dovute separare. E la separazione non è avvenuta nemmeno in maniera troppo cordiale. Da tempo ormai qualcosa nel rapporto tra Theo e i colori rossoneri si era spezzato. Nonostante ciò, il Milan oggi ha comunque voluto fare gli auguri al suo ex capitano e numero 19. Di seguito, si riporta il post Instagram del club per il compleanno del francese.