PROBABILI FORMAZIONI MILAN

Come detto precedentemente, Pulisic e Rabiot si sono infortunati durante la sosta delle nazionali e non saranno in campo, idem Nkunku: in attacco però, Leao dovrebbe giocare con l'inglese Loftus-Cheek, mentre Gimenez sembrerebbe essere a rischio panchina. In questo caso Ricci dovrebbe trovare spazio dal primo minuto, partendo così da titolare. Saelemaekers invece è tornato in gruppo solo venerdì e sarà titolare, mentre dall'altro alto non sarà presente Estupinan: al suo posto dovrebbe subentrare il giovane Bartesaghi. Son stati convocati anche due giovani del Milan Futuro: Sala e Balentien.