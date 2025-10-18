Pianeta Milan
Milan-Fiorentina, probabili formazioni: out Nkunku, Allegri convoca due giovani

Le probabili formazioni di Milan-Fiorentina: Allegri, messo alle strette a causa degli infortuni, convoca due giovani dal Milan Futuro
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

MILAN-FIORENTINA

—  

Arichiviata la sosta delle Nazionali, è tempo di campionato. Il Milan di Massimiliano Allegri, per restare incollato alle zone alte della classifica, dovrà vincere contro la Fiorentina di Stefano Pioli, che tornerà a San Siro per la prima volta da avversario.

La rosa di Allegri è molto ridotta, a causa dei diversi infortuni rimediati durante la pausa delle Nazionali. Con Adrien Rabiot, Pulisic e Nkunku fuori e, con un Saelemaekers non ancora al top, il tecnico livornese dovrà colmare a meglio le lacune lasciate. I rossoneri però, nonostante i vari problemi, hanno iniziato molto bene il campionato, occupando il 3 posto in classifica a soli due punti da Napoli e Roma.

Situazione diversa per la Fiorentina di Pioli che, in 6 gare è riuscita a conquistare a malapena 3 punti, occupando il 18esimo posto in classifica. Ecco, di seguito, le probabili formazioni del match. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA >>>

PROBABILI FORMAZIONI MILAN

—  

Come detto precedentemente, Pulisic e Rabiot si sono infortunati durante la sosta delle nazionali e non saranno in campo, idem Nkunku: in attacco però,  Leao dovrebbe giocare con l'inglese Loftus-Cheek, mentre Gimenez sembrerebbe essere a rischio panchina. In questo caso Ricci dovrebbe trovare spazio dal primo minuto, partendo così da titolare. Saelemaekers invece è tornato in gruppo solo venerdì e sarà titolare, mentre dall'altro alto non sarà presente Estupinan: al suo posto dovrebbe subentrare il giovane Bartesaghi. Son stati convocati anche due giovani del Milan Futuro: Sala e Balentien.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Fofana, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Leao. All. Allegri

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA

—  

In casa viola, tutto gira attorno a Moise Kean: idopo essersi infortunato con la maglia dell'Italia, l'ex bianconero è riuscito a  recuperare in extremis, ma non dovrebbe partire titolare. Partirà invece sicuro dal 1 minuto Gudmundsson che verrà affiancato da uno tra Piccoli o Dzeko.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Piccoli, Gudmundsson. All. Pioli

