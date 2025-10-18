La sosta di ottobre dovuta agli impegni delle Nazionali per le qualificazioni al prossimo Mondiale non ha di certo portato fortuna a Massimiliano Allegri. L'allenatore rossonero ha perso diverse pedine importanti. Il centrocampista francese Adrien Rabiot non vedrà il terreno di gioco per circa un mese: il rossonero, arrivato dal Marsiglia quest'estate, ha rimediato una lesione del muscolo soleo.
MILAN FIORENTINA
Milan-Fiorentina, emergenza per Allegri: Nkunku non recupera per il match di domani | PM News
Milan-Fiorentina, altra batosta per Allegri: l'attaccante francese Christopher Nkunku non è riuscito a recuperare in tempo per il match
Stessa fine per Christian Pulisic: il giocatore americano, dopo aver accusato un problema alla caviglia in ritiro con gli USA, si è infortunato in un'amichevole rimediando una lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Con Alexis Saelemaekers non ancora al top, è arrivata un'altra batosta per Allegri: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'attaccante francese Christopher Nkunku, dopo non essersi allenato con il gruppo a causa di una botta presa in un alluce in Nazionale, non ce l'ha fatta a recuperare in tempo per la sfida di domani contro la Fiorentina di Stefano Pioli.
