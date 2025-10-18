Milan-Fiorentina, altra batosta per Allegri: l'attaccante francese Christopher Nkunku non è riuscito a recuperare in tempo per il match

La sosta di ottobre dovuta agli impegni delle Nazionali per le qualificazioni al prossimo Mondiale non ha di certo portato fortuna a Massimiliano Allegri. L'allenatore rossonero ha perso diverse pedine importanti. Il centrocampista francese Adrien Rabiot non vedrà il terreno di gioco per circa un mese: il rossonero, arrivato dal Marsiglia quest'estate, ha rimediato una lesione del muscolo soleo.