Ecco, secondo La Gazzetta dello Sport, quale potrebbe essere la probabile formazione del Milan di Massimiliano Allegri in vista del big match di domani sera a 'San Siro' contro la Fiorentina. La certezza si chiama Rafael Leao nel ruolo di centravanti
Daniele Triolo 

Il Milan di Massimiliano Allegri arriva alla partita di domani sera, ore 20:45, a 'San Siro' contro la Fiorentina dell'ex Stefano Pioli con tanti infortuni e molti dubbi di formazione. La sosta Nazionali, infatti, ha portato via alla squadra rossonera, in un colpo solo e per almeno un mese, due pilastri come Adrien Rabiot per il centrocampo e Christian Pulisic per l'attacco.

Milan-Fiorentina, la probabile formazione: infortuni a catena per Allegri

Ma non solo, perché - oltre ad Ardon Jashari, il cui rientro in campo è previsto per il mese di novembre - Allegri si ritroverà con Alexis Saelemaekers a mezzo servizio (il belga potrebbe infatti partire dalla panchina) e le probabili defezioni di Pervis Estupiñán e Christopher Nkunku, che nemmeno ieri si sono allenati in gruppo.

Allegri, di fatto, potrebbe trovarsi dinanzi a scelte obbligate di formazione per Milan-Fiorentina. Confermato, naturalmente, il modulo 3-5-2, così come non sarà toccato il portiere (giocherà Mike Maignan) né variato nulla nel terzetto difensivo (che sarà composto da Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlović).

Leão certezza in avanti; i ballottaggi tra mediana e attacco

Sulle fasce, il tecnico livornese dovrebbe schierare, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Zachary Athekame e Davide Bartesaghi. I dubbi, pesanti, per l'allenatore del Milan arrivano, però, tra mediana e attacco. Le soluzioni sono due. Una è l'inserimento di Ruben Loftus-Cheek a centrocampo al posto di Rabiot e la coppia Rafael Leão-Santiago Giménez in attacco, con il portoghese al posto di Pulisic.

Così, però, Allegri non avrebbe punte in panchina. L'altra soluzione, infatti, prevede l'inserimento di Samuele Ricci in mezzo, con Loftus-Cheek spostato più avanti, in assistenza a Leão, unica certezza davanti. E il 'Bebote' pronto a subentrare. Così facendo, però, mancherebbero i centrocampisti pronti ad entrare a gara in corso. Vedremo su quale soluzione si orienterà Allegri, per il quale, comunque la tiri, la coperta resta più che corta.

