Allegri, di fatto, potrebbe trovarsi dinanzi a scelte obbligate di formazione per Milan-Fiorentina. Confermato, naturalmente, il modulo 3-5-2, così come non sarà toccato il portiere (giocherà Mike Maignan) né variato nulla nel terzetto difensivo (che sarà composto da Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlović).

Leão certezza in avanti; i ballottaggi tra mediana e attacco — Sulle fasce, il tecnico livornese dovrebbe schierare, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Zachary Athekame e Davide Bartesaghi. I dubbi, pesanti, per l'allenatore del Milan arrivano, però, tra mediana e attacco. Le soluzioni sono due. Una è l'inserimento di Ruben Loftus-Cheek a centrocampo al posto di Rabiot e la coppia Rafael Leão-Santiago Giménez in attacco, con il portoghese al posto di Pulisic.

Così, però, Allegri non avrebbe punte in panchina. L'altra soluzione, infatti, prevede l'inserimento di Samuele Ricci in mezzo, con Loftus-Cheek spostato più avanti, in assistenza a Leão, unica certezza davanti. E il 'Bebote' pronto a subentrare. Così facendo, però, mancherebbero i centrocampisti pronti ad entrare a gara in corso. Vedremo su quale soluzione si orienterà Allegri, per il quale, comunque la tiri, la coperta resta più che corta.