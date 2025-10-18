Pianeta Milan
Christian Pulisic, attaccante statunitense classe 1998 del Milan, è costretto a fermarsi per infortunio proprio nel suo momento migliore. Finora aveva segnato 6 gol e fornito 2 assist in 8 partite. Arrivederci a novembre, 'Capitan America'!
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione su Christian Pulisic, classe 1998, attaccante del Milan che, come si ricorderà, aveva rimediato un infortunio muscolare durante l'ultima amichevole disputata, durante la sosta del campionato per le Nazionali, con la maglia dei suoi U.S.A. contro l'Australia.

Pulisic, che ha svolto gli esami medici soltanto ieri, 24 ore dopo quanto previsto, per via di un ritardo sul volo che lo ha riportato in Italia dagli Stati Uniti d'America, sarà costretto - purtroppo - a fermarsi per un bel po'. «La risonanza magnetica ha evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Il calciatore verrà rivalutato tra circa dieci giorni», la nota ufficiale del club rossonero sul suo numero 11, ad accertamenti avvenuti.

In parole povere? Pulisic salterà sicuramente Milan-Fiorentina di domani, poi Milan-Pisa di venerdì e, infine, Atalanta-Milan di martedì prossimo. A meno di sorprese, però, tale diagnosi, secondo la 'rosea', lascia pochissime speranze anche per Milan-Roma del 2 novembre a 'San Siro'. In linea teorica, Pulisic potrebbe rientrare in Parma-Milan dell'8 novembre, prima della prossima sosta Nazionali.

La sensazione, però, è che il Diavolo non prenderà alcun rischio. Far rientrare Pulisic prima della sosta, poi, legittimerebbe l'eventuale convocazione con gli U.S.A. a novembre. E, per il quotidiano sportivo nazionale, vista la gestione che ne ha avuto adesso il Commissario Tecnico Mauricio Pochettino, il quale non ha esitato a schierare Pulisic titolare in un'amichevole "inutile" nonostante una caviglia non al top, il Milan di questo farebbe volentieri a meno.

Siccome dopo la sosta, il 23 novembre, ci sarà il derby contro l'Inter, è altamente probabile che Pulisic rientri in quell'occasione. Fresco, riposato e definitivamente guarito. Senza Pulisic, in queste partite da qui al prossimo mese, il Milan perderà molto: finora ha segnato 6 gol e fornito 2 assist in 8 gare disputate tra Serie A e Coppa Italia. Un dato, poi, fa tremare i rossoneri: nelle 7 partite in cui, fin qui, dalla stagione 2023-2024 ad oggi, il Milan ha dovuto rinunciare a Pulisic, il Diavolo ha vinto soltanto 2 volte. Nelle altre, 3 pareggi e 2 sconfitte.

