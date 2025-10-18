La sensazione, però, è che il Diavolo non prenderà alcun rischio. Far rientrare Pulisic prima della sosta, poi, legittimerebbe l'eventuale convocazione con gli U.S.A. a novembre. E, per il quotidiano sportivo nazionale, vista la gestione che ne ha avuto adesso il Commissario Tecnico Mauricio Pochettino , il quale non ha esitato a schierare Pulisic titolare in un'amichevole "inutile" nonostante una caviglia non al top, il Milan di questo farebbe volentieri a meno.

Siccome dopo la sosta, il 23 novembre, ci sarà il derby contro l'Inter, è altamente probabile che Pulisic rientri in quell'occasione. Fresco, riposato e definitivamente guarito. Senza Pulisic, in queste partite da qui al prossimo mese, il Milan perderà molto: finora ha segnato 6 gol e fornito 2 assist in 8 gare disputate tra Serie A e Coppa Italia. Un dato, poi, fa tremare i rossoneri: nelle 7 partite in cui, fin qui, dalla stagione 2023-2024 ad oggi, il Milan ha dovuto rinunciare a Pulisic, il Diavolo ha vinto soltanto 2 volte. Nelle altre, 3 pareggi e 2 sconfitte.