In parole povere? Pulisic salterà sicuramente Milan-Fiorentina di domani, poi Milan-Pisa di venerdì e, infine, Atalanta-Milan di martedì prossimo. A meno di sorprese, però, tale diagnosi, secondo la 'rosea', lascia pochissime speranze anche per Milan-Roma del 2 novembre a 'San Siro'. In linea teorica, Pulisic potrebbe rientrare in Parma-Milan dell'8 novembre, prima della prossima sosta Nazionali.
Perché non dovrebbe rientrare prima della sosta di novembre—
La sensazione, però, è che il Diavolo non prenderà alcun rischio. Far rientrare Pulisic prima della sosta, poi, legittimerebbe l'eventuale convocazione con gli U.S.A. a novembre. E, per il quotidiano sportivo nazionale, vista la gestione che ne ha avuto adesso il Commissario Tecnico Mauricio Pochettino, il quale non ha esitato a schierare Pulisic titolare in un'amichevole "inutile" nonostante una caviglia non al top, il Milan di questo farebbe volentieri a meno.
Siccome dopo la sosta, il 23 novembre, ci sarà il derby contro l'Inter, è altamente probabile che Pulisic rientri in quell'occasione. Fresco, riposato e definitivamente guarito. Senza Pulisic, in queste partite da qui al prossimo mese, il Milan perderà molto: finora ha segnato 6 gol e fornito 2 assist in 8 gare disputate tra Serie A e Coppa Italia. Un dato, poi, fa tremare i rossoneri: nelle 7 partite in cui, fin qui, dalla stagione 2023-2024 ad oggi, il Milan ha dovuto rinunciare a Pulisic, il Diavolo ha vinto soltanto 2 volte. Nelle altre, 3 pareggi e 2 sconfitte.
