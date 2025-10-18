Nel corso dell'ultima sessione estiva di calciomercato il Milan è andato incontro ad una vera e propria rivoluzione. Dieci nuovi acquisti tra porta (Pietro Terracciano), difesa (Koni De Winter e David Odogu), centrocampo (Samuele Ricci, Luka Modrić, Ardon Jashari, Adrien Rabiot), fasce laterali (Zachary Athekame e Pervis Estupiñán) e attacco (Christopher Nkunku). Più, ovviamente, il ritorno di Alexis Saelemaekers in organico in pianta stabile dopo due stagioni in prestito a Bologna e Roma. A fare da contraltare, il triplo delle cessioni. Per un bilancio, al 30 giugno 2025, in utile di 3 milioni di euro. Ma non è finita qui. PROSSIMA SCHEDA