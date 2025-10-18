Pianeta Milan
Alexis Saelemaekers, centrocampista rossonero classe 1999, sarà disponibile per Milan-Fiorentina di domani, ore 20:45, a 'San Siro'. Il belga, infatti, ha smaltito praticamente in tempo record la piccola lesione al flessore e ieri era già in gruppo
Come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, ieri il Milan di Massimiliano Allegri ha sostenuto il primo, vero allenamento al completo in vista della partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 contro la Fiorentina di Stefano Pioli. Gara in programma come noto domani, domenica 19 ottobre, alle ore 20:45.

Alla seduta di allenamento in gruppo ha preso parte Alexis Saelemaekers. È rientrato a tempo record dopo il problema (piccola lesione) al flessore della coscia destra rimediato con il Belgio nel periodo di sosta del campionato. Per il 'CorSport', se anche la rifinitura odierna confermerà le buone sensazioni, il numero 56 rossonero conserverà il suo posto da titolare nel 3-5-2 di Allegri.

Sarebbe un recupero importante, visto che, tra centrocampo e mediana, il Diavolo dovrà fare a meno di quattro elementi. Ovvero Adrien Rabiot, Pervis Estupiñán, Christian Pulisic e Christopher Nkunku. Nel caso in cui, però, su Saelemaekers dovesse prevalere la prudenza, magari con un inizio in panchina, è pronto ad esordire dal 1' in maglia rossonera lo svizzero Zachary Athekame, appena promosso dall'Under 21 elvetica alla Nazionale maggiore.

