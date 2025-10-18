LEGGI ANCHE: Milan, colpo grosso in casa Real Madrid: Tare fiuta l’affare che fa sognare i tifosi >>>
Sarebbe un recupero importante, visto che, tra centrocampo e mediana, il Diavolo dovrà fare a meno di quattro elementi. Ovvero Adrien Rabiot, Pervis Estupiñán, Christian Pulisic e Christopher Nkunku. Nel caso in cui, però, su Saelemaekers dovesse prevalere la prudenza, magari con un inizio in panchina, è pronto ad esordire dal 1' in maglia rossonera lo svizzero Zachary Athekame, appena promosso dall'Under 21 elvetica alla Nazionale maggiore.
