Ieri Estupinan ha svolto una seduta personalizzata di allenamento ed è improbabile che rientri in gruppo oggi. Verosimile, quindi, che Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, per Milan-Fiorentina faccia giocare, da 'quinto' di centrocampo a sinistra nel suo 3-5-2, il giovane (classe 2005) Davide Bartesaghi. Il quale, tra l'altro, è reduce da due partite ottime con l'Italia Under 21 e un assist per il suo amico Francesco Camarda.