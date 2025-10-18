Pianeta Milan
Milan-Fiorentina, più no che sì per Estupinan: Allegri ha già pronto il sostituto dell’ecuadoriano

Milan, non si registrano novità positive per Estupinan: contro la Fiorentina non ci sarà
Pervis Estupinan non si è allenato in gruppo neanche ieri e con tutta probabilità salterà Milan-Fiorentina di domani sera a 'San Siro'
Daniele Triolo Redattore 

Domani, domenica 19 ottobre, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro' Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 e, secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, alle defezioni di Adrien Rabiot, Christian Pulisic e Christopher Nkunku, con tutta probabilità se ne aggiungerà un'altra.

Non si registrano, infatti, novità positive Pervis Estupinan, classe 1998, ex laterale mancino di Villarreal e Brighton, giunto al Milan nell'ultimo calciomercato estivo dai 'Seagulls' per 19 milioni di euro, bonus inclusi. L'ecuadoriano, infatti, risente ancora dei postumi della distorsione alla caviglia sinistra subita nell'amichevole della scorsa settimana tra la sua Nazionale e gli U.S.A..

Ieri Estupinan ha svolto una seduta personalizzata di allenamento ed è improbabile che rientri in gruppo oggi. Verosimile, quindi, che Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, per Milan-Fiorentina faccia giocare, da 'quinto' di centrocampo a sinistra nel suo 3-5-2, il giovane (classe 2005) Davide Bartesaghi. Il quale, tra l'altro, è reduce da due partite ottime con l'Italia Under 21 e un assist per il suo amico Francesco Camarda.

