Per il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, infatti, soltanto un miracolo nell'allenamento odierno, quello della rifinitura, potrà consentire ad Allegri di disporre di Pervis Estupiñán e Christopher Nkunku . Anche soltanto per la panchina. L'ecuadoriano non è ancora riuscito, finora, a lavorare con il gruppo per via della distorsione alla caviglia sinistra rimediata in Nazionale , mentre Nkunku è tornato dagli impegni con la Francia con un pestone all'alluce e non si è allenato con il gruppo negli ultimi giorni.

Allegri, dunque, per Milan-Fiorentina ha due opzioni: giocare con Rafael Leão e Santiago Giménez in attacco (ma a quel punto non avrebbe punte di ricambio), oppure inserire Samuele Ricci in mediana e avanzare Ruben Loftus-Cheek come seconda punta al fianco del portoghese. Rinunciando, però, ad avere centrocampisti in panchina. Comunque la si tiri, coperta corta. Per il 'CorSera', Milan molto infastidito con le federazioni di Francia e U.S.A. per la gestione di Rabiot e Pulisic: un danno che rischia di pagare il Diavolo in campionato.