Prima pagina Tuttosport: 'Tardelli: 'Vlahovic titolare 10 volte'. Torino-Napoli, la partita di Simeone'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 18 ottobre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 18 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista in esclusiva a Marco Tardelli, ex centrocampista della Juventus e della Nazionale Italiana. Gli piacerebbe vedere Dušan Vlahović titolare dell'attacco dei bianconeri almeno per 10 volte consecutive, di modo che acquisti continuità: secondo lui, infatti, il serbo è il miglior centravanti a disposizione di Igor Tudor.

Spazio, sotto la testata, a Torino-Napoli, partita in programma questo pomeriggio alle ore 18:00. Sarà un po' la gara del cuore per il 'Cholito', l'attaccante argentino Giovanni Simeone, trasferitosi dagli azzurri ai granata nell'ultima sessione estiva di calciomercato. Sogna di poter spingere il Toro di Marco Baroni verso una vittoria prestigiosa.

Vincent Candela, invece, gioca in anticipo per il quotidiano torinese la sfida delle ore 20:45 dello stadio 'Olimpico' tra Roma e Inter. Per l'ex laterale francese, Cristian Chivu è un "guerriero intelligente" e, pertanto, con Gian Piero Gasperini sarà una bella sfida.

