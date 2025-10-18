Spazio, sotto la testata, a Torino-Napoli, partita in programma questo pomeriggio alle ore 18:00. Sarà un po' la gara del cuore per il 'Cholito', l'attaccante argentino Giovanni Simeone, trasferitosi dagli azzurri ai granata nell'ultima sessione estiva di calciomercato. Sogna di poter spingere il Toro di Marco Baroni verso una vittoria prestigiosa.
Vincent Candela, invece, gioca in anticipo per il quotidiano torinese la sfida delle ore 20:45 dello stadio 'Olimpico' tra Roma e Inter. Per l'ex laterale francese, Cristian Chivu è un "guerriero intelligente" e, pertanto, con Gian Piero Gasperini sarà una bella sfida.
