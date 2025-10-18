A seguire, alle ore 20:45, sarà la volta di Roma-Inter allo stadio 'Olimpico'. Gian Piero Gasperini, allenatore dei giallorossi, diresse l'Inter senza successo tanti anni fa mentre Cristian Chivu, giovane tecnico dei nerazzurri, incassa fischi ogni qualvolta torna nella Capitale per il suo addio - da giocatore - alla Roma proprio per approdare a Milano.
Domani sera, alle ore 20:45, a 'San Siro' si disputerà invece Milan-Fiorentina, con Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, costretto a cambiare molto la sua formazione titolare per via degli infortuni. Il livornese valuta l'inserimento di Samuele Ricci in mediana, con Ruben Loftus-Cheek in attacco alle spalle del centravanti Rafael Leão. Per parlare del match, la 'rosea' ha intervistato anche il doppio ex, Fatih Terim, che ha allenato i viola nel 2000 e il Milan nel 2001.
