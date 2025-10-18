A seguire, alle ore 20:45 , sarà la volta di Roma-Inter allo stadio 'Olimpico'. Gian Piero Gasperini , allenatore dei giallorossi, diresse l' Inter senza successo tanti anni fa mentre Cristian Chivu , giovane tecnico dei nerazzurri, incassa fischi ogni qualvolta torna nella Capitale per il suo addio - da giocatore - alla Roma proprio per approdare a Milano .

Domani sera, alle ore 20:45, a 'San Siro' si disputerà invece Milan-Fiorentina, con Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, costretto a cambiare molto la sua formazione titolare per via degli infortuni. Il livornese valuta l'inserimento di Samuele Ricci in mediana, con Ruben Loftus-Cheek in attacco alle spalle del centravanti Rafael Leão. Per parlare del match, la 'rosea' ha intervistato anche il doppio ex, Fatih Terim, che ha allenato i viola nel 2000 e il Milan nel 2001.