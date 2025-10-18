Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Un altro Milan contro la Fiorentina: emergenza per Allegri”

EDICOLA

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Un altro Milan contro la Fiorentina: emergenza per Allegri”

Prima pagina Gazzetta dello Sport: 'Un altro Milan contro la Fiorentina: emergenza per Allegri'
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 18 ottobre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Daniele Triolo Redattore 

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 18 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre presentando le due grandi partite della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma nella giornata odierna. Alle ore 18:00, spazio a Torino-Napoli. Il tecnico dei granata, Marco Baroni, punterà sull'ex Giovanni Simeone e Che Adams in attacco, mentre Antonio Conte, allenatore degli azzurri, riproporrà titolare Rasmus Højlund.

LEGGI ANCHE

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, sabato 18 ottobre 2025

A seguire, alle ore 20:45, sarà la volta di Roma-Inter allo stadio 'Olimpico'. Gian Piero Gasperini, allenatore dei giallorossi, diresse l'Inter senza successo tanti anni fa mentre Cristian Chivu, giovane tecnico dei nerazzurri, incassa fischi ogni qualvolta torna nella Capitale per il suo addio - da giocatore - alla Roma proprio per approdare a Milano.

Domani sera, alle ore 20:45, a 'San Siro' si disputerà invece Milan-Fiorentina, con Massimiliano Allegri, tecnico dei rossoneri, costretto a cambiare molto la sua formazione titolare per via degli infortuni. Il livornese valuta l'inserimento di Samuele Ricci in mediana, con Ruben Loftus-Cheek in attacco alle spalle del centravanti Rafael Leão. Per parlare del match, la 'rosea' ha intervistato anche il doppio ex, Fatih Terim, che ha allenato i viola nel 2000 e il Milan nel 2001.

Leggi anche
Milan-Fiorentina, otto rossoneri devono a Pioli un grande grazie
Milan-Fiorentina è Allegri contro Pioli: i due allenatori Scudetto rossoneri

© RIPRODUZIONE RISERVATA