Milan-Fiorentina è Allegri contro Pioli: i due allenatori Scudetto rossoneri

LEGGI ANCHE: Milan, ecco l’esito degli esami di Pulisic dopo l’infortunio in Nazionale | PM News >>>
Serviva un allenatore da Scudetto, dopo due esperimenti mal riusciti. Il risultato era stato un ottavo posto deludente. Così, per ridare entusiasmo, serviva Allegri, che lo ha già riportato. Adesso il Milan, scrive la Gazzetta, lotta di nuovo per lo Scudetto, anche grazie a un ottimo mercato. Il resto lo ha fatto il tecnico, ridando solidità e sicurezza. È sicuramente una squadra più forte di quella dello Scudetto di Pioli, che era giovane e con Zlatan Ibrahimovic come guida. Però per esempio Pioli aveva reso Rafa Leao il giocatore migliore del campionato, Allegri ci sta ancora provando. Da lì passa forse molto di questa stagione e chissà che non gli chieda un consiglio domenica dopo la partita...
© RIPRODUZIONE RISERVATA