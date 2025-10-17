Pianeta Milan
MILAN-FIORENTINA

Milan-Fiorentina è Allegri contro Pioli: i due allenatori Scudetto rossoneri

Allegri e Pioli si sfidano in Milan-Fiorentina: sono gli ultimi tecnici ad aver portato il tricolore in rossonero. Il toscano nel 2011, l'emiliano nel 2022
L'obiettivo della seconda stella, in casa rossonera c'è ormai da più di dieci anni e il primo a parlarne era stato proprio Massimiliano Allegri, nel 2012, anche se poi è stato Stefano Pioli, nel 2022 ad avvicinare il Diavolo all'obiettivo, vincendo il diciannovesimo titolo, e ora Milan-Fiorentina sarà sfida Scudetto, anche per questo. Allegri e Pioli sono, infatti, gli ultimi due tecnici ad aver vinto lo Scudetto in rossonero. Il primo nel 2011, l'ultimo appunto nel 2022. Se però Allegri lo ha fatto con una squadra ricca di campioni, Pioli ha riportato il Milan in alto quando nessuno se l'aspettava. Proprio il livornese aveva puntato a ripetersi, ma il primo anno ha fallito per vari motivi e poi ha visto la squadra sgretolarsi. Anni duri, che sono finiti solo con Pioli in panchina.

Peccato però che anche il Milan di Pioli si è sgretolato subito dopo, vedendo i cugini nerazzurri vincere la seconda stella in faccia. Ecco perché la voglia di raggiungere l'obiettivo è diventata ancora più forte. Proprio questo ha portato al ritorno di Allegri, che nel frattempo di Scudetti ne ha vinti tanti a Torino ed è davvero esperto. È l'allenatore italiano in attività ad averne vinti di più (6 in totale) e i 5 in bianconero sono già un primato a sé: nessuno è mai riuscito a vincerne 5 di fila. In assoluto, solo Giovanni Trapattoni ne ha vinti di più, 7.

Serviva un allenatore da Scudetto, dopo due esperimenti mal riusciti. Il risultato era stato un ottavo posto deludente. Così, per ridare entusiasmo, serviva Allegri, che lo ha già riportato. Adesso il Milan, scrive la Gazzetta, lotta di nuovo per lo Scudetto, anche grazie a un ottimo mercato. Il resto lo ha fatto il tecnico, ridando solidità e sicurezza. È sicuramente una squadra più forte di quella dello Scudetto di Pioli, che era giovane e con Zlatan Ibrahimovic come guida. Però per esempio Pioli aveva reso Rafa Leao il giocatore migliore del campionato, Allegri ci sta ancora provando. Da lì passa forse molto di questa stagione e chissà che non gli chieda un consiglio domenica dopo la partita...

