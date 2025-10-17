Milan-Fiorentina è Allegri contro Pioli: i due allenatori Scudetto rossoneri

L'obiettivo della seconda stella, in casa rossonera c'è ormai da più di dieci anni e il primo a parlarne era stato proprio Massimiliano Allegri, nel 2012, anche se poi è stato Stefano Pioli, nel 2022 ad avvicinare il Diavolo all'obiettivo, vincendo il diciannovesimo titolo, e ora Milan-Fiorentina sarà sfida Scudetto, anche per questo. Allegri e Pioli sono, infatti, gli ultimi due tecnici ad aver vinto lo Scudetto in rossonero. Il primo nel 2011, l'ultimo appunto nel 2022. Se però Allegri lo ha fatto con una squadra ricca di campioni, Pioli ha riportato il Milan in alto quando nessuno se l'aspettava. Proprio il livornese aveva puntato a ripetersi, ma il primo anno ha fallito per vari motivi e poi ha visto la squadra sgretolarsi. Anni duri, che sono finiti solo con Pioli in panchina.