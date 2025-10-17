La 'rosea', però, ha evidenziato come il Milan - in queste settimane - si sia speso molto in un'opera di mediazione. Da un lato, per ammorbidire, in parte, i provvedimenti restrittivi delle Forze dell'Ordine; dall'altro, per ottenere le garanzie, da parte dei tifosi della Curva Sud, di un tifo 'pulito'.
Così, in un 'San Siro' ancora una volta sold out, per Milan-Fiorentina i ragazzi di Massimiliano Allegri potranno contare sul massimo supporto possibile. In campo e sugli spalti.
