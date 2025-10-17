Pianeta Milan
MILAN-FIORENTINA

Contro il Napoli erano tornati i cori. Domenica sera, a 'San Siro', contro la Fiorentina i tifosi del Milan - soprattutto quelli della Curva Sud - torneranno ad esporre bandiere e striscioni in supporto ai rossoneri di Massimiliano Allegri. Il punto
Se in occasione di Milan-Napoli erano tornati i cori dei tifosi della Curva Sud (seguiti, poi, da tutto il resto dello stadio rossonero), domenica 19 ottobre, alle ore 20:45, per Milan-Fiorentina a 'San Siro' rispunteranno anche bandiere e striscioni. Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola.

Milan-Fiorentina, torneranno bandiere e striscioni a 'San Siro'

Il Milan, così, potrà giovarsi nuovamente dell'effetto 'San Siro' contro gli avversari. Negli ultimi mesi, anche e soprattutto per via dell'inchiesta 'Doppia Curva' della Procura di Milano sulle infiltrazioni malavitose nelle curve, tra gli ultras di Milan e Inter, lo stadio aveva perso calore e colori.

La 'rosea', però, ha evidenziato come il Milan - in queste settimane - si sia speso molto in un'opera di mediazione. Da un lato, per ammorbidire, in parte, i provvedimenti restrittivi delle Forze dell'Ordine; dall'altro, per ottenere le garanzie, da parte dei tifosi della Curva Sud, di un tifo 'pulito'.

Così, in un 'San Siro' ancora una volta sold out, per Milan-Fiorentina i ragazzi di Massimiliano Allegri potranno contare sul massimo supporto possibile. In campo e sugli spalti.

