Per Milan-Fiorentina, dunque, Leao più chi starà meglio tra il messicano e il francese. Con il giovane Cheveyo Balentien, il quale fa la spola tra Prima Squadra e Milan Futuro, che accompagnerà chi resterà fuori in panchina, al fianco di Allegri. Pronto a subentrare in caso la partita lo richiedesse.
Occhio al 'Teorema di Nkunku': ecco di cosa si tratta—
Sia Giménez sia Nkunku sono ancora alla ricerca del primo gol in quest'edizione della Serie A, anche se sono andati entrambi a segno contro il Lecce in Coppa Italia. Il 'Bebote', ha ricordato la 'rosea', ha fornito segnali incoraggianti nell'ultimo Juventus-Milan, prima della sosta, guadagnandosi il calcio di rigore poi sbagliato da Pulisic. L'incognita, dunque, sulla sua presenza o meno dal 1' sembra legata, più che altro, alle condizioni fisiche (leggasi stanchezza) dopo il rientro dal Messico.
Allegri, alle prese con già troppi infortuni, vuole evitare qualsiasi rischio. C'è però da considerare, in chiusura, il 'Teorema di Nkunku'. L'ex Chelsea, RB Lipsia e PSG - come evidenziato dal quotidiano sportivo nazionale - va in gol ogni volta che parte titolare (Lecce e Islanda-Francia). Mentre quando subentra (Udinese e Juventus) non riesce ad avere un impatto. Il tecnico livornese potrebbe tenere conto anche di questo nelle sue scelte.
