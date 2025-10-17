Milan-Fiorentina con Giménez o Nkunku davanti?

Chi sarà, però, il partner dell'attaccante portoghese? Se il numero 10 è la certezza del Diavolo, per la sua spalla Allegri attenderà gli ultimi allenamenti prima di prendere una decisione definitiva sulla formazione. Piuttosto ovvio, visto che Santiago Giménez è rientrato soltanto ieri a Milano e prenderà parte all'allenamento in gruppo solo nella giornata odierna, mentre Christopher Nkunku, pur essendo tornato prima dagli impegni con la Francia, non è al top della condizione.