Milan, chi gioca tra Giménez e Nkunku contro la Fiorentina? C’è un Teorema che …

Milan-Fiorentina, Nkunku o Gimenéz spalla di Leao in attacco. E in panchina ...
Chi prenderà il posto dell'infortunato Christian Pulisic, al fianco di Rafael Leao, in Milan-Fiorentina di domenica 19 ottobre, alle ore 20:45, a 'San Siro? Toccherà al francese Christopher Nkunku o ancora un volta al messicano Santiago Giménez?
Daniele Triolo 

Si avvicina Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 19 ottobre alle ore 20:45 e, secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, al posto dell'infortunato Christian Pulisic, in attacco nel 3-5-2 dei rossoneri di Massimiliano Allegri, giocherà titolare Rafael Leao.

Milan-Fiorentina con Giménez o Nkunku davanti?

Chi sarà, però, il partner dell'attaccante portoghese? Se il numero 10 è la certezza del Diavolo, per la sua spalla Allegri attenderà gli ultimi allenamenti prima di prendere una decisione definitiva sulla formazione. Piuttosto ovvio, visto che Santiago Giménez è rientrato soltanto ieri a Milano e prenderà parte all'allenamento in gruppo solo nella giornata odierna, mentre Christopher Nkunku, pur essendo tornato prima dagli impegni con la Francia, non è al top della condizione.

Per Milan-Fiorentina, dunque, Leao più chi starà meglio tra il messicano e il francese. Con il giovane Cheveyo Balentien, il quale fa la spola tra Prima Squadra e Milan Futuro, che accompagnerà chi resterà fuori in panchina, al fianco di Allegri. Pronto a subentrare in caso la partita lo richiedesse.

Occhio al 'Teorema di Nkunku': ecco di cosa si tratta

Sia Giménez sia Nkunku sono ancora alla ricerca del primo gol in quest'edizione della Serie A, anche se sono andati entrambi a segno contro il Lecce in Coppa Italia. Il 'Bebote', ha ricordato la 'rosea', ha fornito segnali incoraggianti nell'ultimo Juventus-Milan, prima della sosta, guadagnandosi il calcio di rigore poi sbagliato da Pulisic. L'incognita, dunque, sulla sua presenza o meno dal 1' sembra legata, più che altro, alle condizioni fisiche (leggasi stanchezza) dopo il rientro dal Messico.

Allegri, alle prese con già troppi infortuni, vuole evitare qualsiasi rischio. C'è però da considerare, in chiusura, il 'Teorema di Nkunku'. L'ex Chelsea, RB Lipsia e PSG - come evidenziato dal quotidiano sportivo nazionale - va in gol ogni volta che parte titolare (Lecce e Islanda-Francia). Mentre quando subentra (Udinese e Juventus) non riesce ad avere un impatto. Il tecnico livornese potrebbe tenere conto anche di questo nelle sue scelte.

