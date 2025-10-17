Ci avviciniamo a grandi passi a Milan-Fiorentina, partita con cui riparte il campionato di Serie A dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, con il calciomercato sempre sullo sfondo. Negli ultimi giorni, infatti, i rossoneri si sono resi conto che, con tutta probabilità, soltanto 19 giocatori di movimento non bastano se vorranno essere competitivi fino a fine stagione per lottare per lo Scudetto. Gli stop di alcuni elementi - importanti - in Nazionale suonano come campanelli d'allarme che il club non vuole minimamente sottovalutare. PROSSIMA SCHEDA
Il Milan interverrà nuovamente, nella sessione invernale di calciomercato, per dare una sistemata al proprio organico. Attenzione a questa opportunità, gigantesca, che il direttore sportivo Igli Tare potrebbe cogliere al volo. La situazione