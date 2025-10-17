Pianeta Milan
Fofana: “Giochiamo per il Milan, normale pensare allo Scudetto”. Poi parla di Leao

Youssouf Fofana, centrocampista francese classe 1999, del Milan, ha parlato dei rossoneri di Massimiliano Allegri e delle prospettive del Diavolo in questa stagione dopo la sua visita ai bambini ricoverati presso l'Ospedale Buzzi di Milano
Il centrocampista francese Youssouf Fofana, classe 1999, ha fatto visita - nel pomeriggio di ieri - ai bambini ricoverati presso l'Ospedale Buzzi di Milano: al termine della visita, il giocatore del Milan ha rilasciato alcune, importanti dichiarazioni sulle ambizioni stagionali dei rossoneri di Massimiliano Allegri.

«Come ogni giocatore di questa squadra, bisogna pensare allo Scudetto. Ogni anno. È normale. Lavoriamo per questo, andiamo sul campo per vincere ogni partita e faremo i conti alla fine», ha raccontato Fofana, le cui parole sono state riportate dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

«Ma se lo vinciamo, dopo quello che è stato l’anno scorso, sarà una grande gioia per il gruppo - ha proseguito l'ex Monaco -. Se ce l’ha detto anche Allegri? Non ha bisogno di trasferire questi concetti. È normale per noi: giochiamo per il Milan, è normale pensare allo Scudetto».

Fofana ha parlato anche del momento difficile che sta vivendo il compagno di squadra Rafael Leao, appena rientrato da un lungo infortunio: «Consigli? Da me lui non deve aspettarsi niente: non ho più esperienza di lui. Gli do solo la mia fiducia: Rafa quando sta bene con la testa fa le cose sul campo che nessuno può fare. Spero che quando sarà al 100%, farà bene e aiuterà la squadra».

E a proposito di infortuni, per ultimi quelli di Adrien Rabiot e Christian Pulisic, che potrebbero compromettere il cammino del Milan in questa stagione, Fofana si è detto ottimista. «Ho fiducia in tutto il gruppo: i giocatori che ci saranno domenica lavoreranno bene, anche al posto degli infortunati. Tutti sanno cosa bisogna fare».

