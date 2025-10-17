«Ma se lo vinciamo, dopo quello che è stato l’anno scorso, sarà una grande gioia per il gruppo - ha proseguito l'ex Monaco -. Se ce l’ha detto anche Allegri? Non ha bisogno di trasferire questi concetti. È normale per noi: giochiamo per il Milan, è normale pensare allo Scudetto».

"Leao? Gli do la mia fiducia. Quando sarà al 100% ..." — Fofana ha parlato anche del momento difficile che sta vivendo il compagno di squadra Rafael Leao, appena rientrato da un lungo infortunio: «Consigli? Da me lui non deve aspettarsi niente: non ho più esperienza di lui. Gli do solo la mia fiducia: Rafa quando sta bene con la testa fa le cose sul campo che nessuno può fare. Spero che quando sarà al 100%, farà bene e aiuterà la squadra».

E a proposito di infortuni, per ultimi quelli di Adrien Rabiot e Christian Pulisic, che potrebbero compromettere il cammino del Milan in questa stagione, Fofana si è detto ottimista. «Ho fiducia in tutto il gruppo: i giocatori che ci saranno domenica lavoreranno bene, anche al posto degli infortunati. Tutti sanno cosa bisogna fare».