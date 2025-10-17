Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, che guaio per Allegri: serio infortunio per Rabiot. Il francese rischia un lungo stop

INFORTUNATI

Milan, che guaio per Allegri: serio infortunio per Rabiot. Il francese rischia un lungo stop

Milan, che guaio per Allegri: serio infortunio per Rabiot. Il francese rischia un lungo stop
Brutte notizie per il Milan di Massimiliano Allegri dagli esami medici di ieri: è piuttosto serio, infatti, l'infortunio occorso in Nazionale ad Adrien Rabiot. L'ex centrocampista della Juventus non salterà soltanto la Fiorentina domenica sera
Daniele Triolo Redattore 

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha definito "disastrosa" la sosta per le Nazionali appena andata in archivio per il Milan giacché i rossoneri, per la ripresa del campionato (domenica sera Diavolo in campo a 'San Siro' contro la Fiorentina) continuano a perdere titolari.

Milan, infortunio al polpaccio per Rabiot: fuori un mese?

—  

L'ultimo infortunio certificato in casa Milan riguarda Adrien Rabiot. Una vera e propria tegola abbattutasi sulla testa del centrocampista francese e dell'allenatore Massimiliano Allegri, che contava sul suo fedelissimo per riprendere contro i viola di Stefano Pioli il discorso con la vittoria interrotto il 28 settembre scorso contro il Napoli.

LEGGI ANCHE

Gli esami svolti da Rabiot hanno evidenziato una lesione del muscolo soleo del polpaccio sinistro. Tra una decina di giorni Rabiot sarà rivaluto, ma si teme almeno un mese di stop. La sensazione, per il 'CorSport', è che Rabiot si rivedrà in campo dopo la prossima sosta Nazionali di novembre.

LEGGI ANCHE: Il Milan tenta la beffa all'Inter: Tare fiuta il grande colpo già a gennaio >>>

Rabiot aveva accusato questo problema prima di Islanda-Francia, ma il Commissario Tecnico dei 'Bleus', Didier Deschamps, lo aveva portato in panchina. Il Milan, ha scritto il quotidiano romano, è infastidito per la gestione superficiale dei suoi giocatori: oltre Rabiot, anche Christian Pulisic, schierato titolare dagli U.S.A. in un'amichevole sebbene non al meglio e infortunatosi al bicipite femorale. Oggi esami anche per lo statunitense.

Leggi anche
Infortuni Milan, oggi esami per Pulisic: c’è un grosso timore a Milanello e dintorni
Milan-Fiorentina con Leao titolare: Allegri ha perso due pedine fondamentali per infortunio

© RIPRODUZIONE RISERVATA