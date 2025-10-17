Gli esami svolti da Rabiot hanno evidenziato una lesione del muscolo soleo del polpaccio sinistro. Tra una decina di giorni Rabiot sarà rivaluto, ma si teme almeno un mese di stop. La sensazione, per il 'CorSport', è che Rabiot si rivedrà in campo dopo la prossima sosta Nazionali di novembre.
Rabiot aveva accusato questo problema prima di Islanda-Francia, ma il Commissario Tecnico dei 'Bleus', Didier Deschamps, lo aveva portato in panchina. Il Milan, ha scritto il quotidiano romano, è infastidito per la gestione superficiale dei suoi giocatori: oltre Rabiot, anche Christian Pulisic, schierato titolare dagli U.S.A. in un'amichevole sebbene non al meglio e infortunatosi al bicipite femorale. Oggi esami anche per lo statunitense.
