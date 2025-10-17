Gli esami svolti da Rabiot hanno evidenziato una lesione del muscolo soleo del polpaccio sinistro . Tra una decina di giorni Rabiot sarà rivaluto, ma si teme almeno un mese di stop . La sensazione, per il 'CorSport', è che Rabiot si rivedrà in campo dopo la prossima sosta Nazionali di novembre .

Rabiot aveva accusato questo problema prima di Islanda-Francia, ma il Commissario Tecnico dei 'Bleus', Didier Deschamps, lo aveva portato in panchina. Il Milan, ha scritto il quotidiano romano, è infastidito per la gestione superficiale dei suoi giocatori: oltre Rabiot, anche Christian Pulisic, schierato titolare dagli U.S.A. in un'amichevole sebbene non al meglio e infortunatosi al bicipite femorale. Oggi esami anche per lo statunitense.