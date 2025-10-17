Infortunio al bicipite femorale nell'amichevole U.S.A.-Australia per Christian Pulisic, top scorer del Milan di Massimiliano Allegri in questa stagione. Oggi esami per lui: il Diavolo potrebbe dovervi rinunciare per un po'. Ecco la situazione
Non c'è davvero pace, in casa Milan, nei giorni che precedono la sfida di 'San Siro' contro la Fiorentina dell'ex Stefano Pioli, valevole per la 7^ giornata di Serie A. La sosta per le Nazionali, infatti, è stata piuttosto deleteria per i rossoneri di Massimiliano Allegri, che hanno rimediato ben quattro infortuni e tutti tra i giocatori titolari.
Milan, Pulisic out. Ma per quanto a lungo?
Se c'è chance di rivedere in campo già in Milan-Fiorentina i due laterali del 3-5-2 di Allegri, vale a dire il belga Alexis Saelemaekers e l'ecuadoriano Pervis Estupiñán, altrettanto, purtroppo, non si può dire per Adrien Rabiot e Christian Pulisic. Ieri esami per Rabiot, esito non positivo per i rossoneri. Lesione al muscolo soleo del polpaccio sinistro per il centrocampista francese: starà fuori almeno un mese.