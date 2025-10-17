Non c'è davvero pace, in casa Milan, nei giorni che precedono la sfida di 'San Siro' contro la Fiorentina dell'ex Stefano Pioli, valevole per la 7^ giornata di Serie A. La sosta per le Nazionali, infatti, è stata piuttosto deleteria per i rossoneri di Massimiliano Allegri, che hanno rimediato ben quattro infortuni e tutti tra i giocatori titolari.