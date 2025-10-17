Pianeta Milan
Milan-Fiorentina con Leao titolare: Allegri ha perso due pedine fondamentali per infortunio

Milan, Allegri perde i pezzi: tanti infortuni, contro la Fiorentina giocherà titolare Leao
Per Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 19 ottobre alle ore 20:45 a 'San Siro', Massimiliano Allegri va verso il rilancio di Rafael Leao da titolare viste le pesanti assenze nella fila del Diavolo
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come, in vista di Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 19 ottobre alle ore 20:45 a 'San Siro', il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri, stia andando verso il rilancio, nella formazione titolare, di Rafael Leao.

Questo anche perché Allegri, negli ultimi giorni, ha perso i pezzi. Quattro giocatori, infatti, sono tornati a sua disposizione con infortuni, più o meno seri, dopo la sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali. I due laterali del suo 3-5-2, il belga Alexis Saelemaekers e l'ecuadoriano Pervis Estupiñán, non sono in perfette condizioni fisiche, ma stanno lottando contro il tempo per esserci contro i viola. Se non ce la faranno, pronti Zachary Athekame e Davide Bartesaghi.

Milan-Fiorentina con Leao, ma senza Rabiot e Pulisic

Chi, invece, salterà sicuramente Milan-Fiorentina sarà Adrien Rabiot e Christian Pulisic. Ieri risonanza magnetica al polpaccio sinistro del centrocampista francese, per un fastidio che aveva spinto la Francia a non schierarlo nella seconda sfida valida per le qualificazioni Mondiali, quella in Islanda. Responso serio: lesione al soleo.

L'ex Juventus e Olympique Marsiglia, per la 'rosea', dovrebbe stare fuori più o meno un mese. La sensazione è che tornerà dopo la prossima sosta, quella di novembre, per il derby contro l'Inter. Rabiot, che in passato ha già abituato a guarigioni più rapide, vorrebbe provare a tornare per Parma-Milan dell'8 novembre, ma il soleo del polpaccio è un muscolo che invita alla prudenza.

Basta guardare proprio l'ultimo caso, quello di Leao. Fermatosi il 17 agosto dopo 15' di Milan-Bari di Coppa Italia, ha fatto rientro in campo il 28 settembre negli ultimi 20' più recupero di Milan-Napoli, dopo 40 giorni di stop, ma con condizioni fisiche evidentemente ancora molto precarie.

Leao vuole il primo gol in Serie A e da centravanti

Ora, per il numero 10 portoghese, la situazione è diversa. Rientrato in anticipo dopo la convocazione con il Portogallo e i soli 29' disputati contro l'Irlanda, Leao ha lavorato a Milanello da inizio settimana e ha voglia di mettersi in mostra. Anzi, di segnare la prima rete della stagione in Serie A e in quella posizione di centravanti che Allegri, sin da inizio stagione, avrebbe voluto ritagliare per lui.

Infine, capitolo Pulisic. Non ha effettuato ieri gli esami per via di un ritardo aereo che gli ha fatto perdere la coincidenza per l'Italia. Svolgerà oggi i test medici, ma di dubbi sull'infortunio al flessore della coscia destra (bicipite femorale) non ce ne sono. Andrà soltanto stabilita l'entità del problema e quanto tempo dovrà stare fuori lo statunitense. Una lesione superiore al primo grado farebbe slittare il suo rientro, così come per Rabiot, a dopo la sosta di novembre.

