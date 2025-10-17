Spazio, poi, ad un'intervista in esclusiva a Tarik Muharemović, difensore centrale bosniaco classe 2003 del Sassuolo, cresciuto nella Juve, che si sta mettendo in mostra in maglia neroverde e che piace molto proprio alla Juventus, che vorrebbe riportarlo a casa, oltre che all'Inter. Lui si gode il momento, non pensa al mercato, ma solo al campionato con gli emiliani e ai Mondiali.
Sabato pomeriggio si disputerà Torino-Napoli, la sfida nella sfida tra i Presidenti Urbano Cairo e Aurelio De Laurentiis che, in due, tra granata e azzurri hanno messo in piedi un giro d'affari da 86 milioni di euro. Sirene inglesi, più precisamente dal Manchester United, per Federico Dimarco e Mateo Retegui.
Inter pronta al rinnovo fino al 30 giugno 2029 per il terzino, ma che farà il bomber oggi all'Al-Qadsiah? Guai per Massimiliano Allegri a due giorni da Milan-Fiorentina: come se non bastasse l'infortunio per Christian Pulisic, i rossoneri hanno anche perso per almeno un mese il centrocampista francese Adrien Rabiot.
