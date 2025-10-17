Pianeta Milan
Prima pagina Tuttosport: 'Guai per Allegri: dopo Pulisic il Milan perde Rabiot per un mese'
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 17 ottobre 2025. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 17 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Juventus. Mentre continua la scalata della società Tether al capitale bianconero, ora salita all'11,5%, il proprietario John Elkann conferma l'impegno, le idee e gli investimenti per una Juve sempre più forte. Sul Fair Play Finanziario, il club cerca una nuova intesa economica con la UEFA.

Spazio, poi, ad un'intervista in esclusiva a Tarik Muharemović, difensore centrale bosniaco classe 2003 del Sassuolo, cresciuto nella Juve, che si sta mettendo in mostra in maglia neroverde e che piace molto proprio alla Juventus, che vorrebbe riportarlo a casa, oltre che all'Inter. Lui si gode il momento, non pensa al mercato, ma solo al campionato con gli emiliani e ai Mondiali.

Sabato pomeriggio si disputerà Torino-Napoli, la sfida nella sfida tra i Presidenti Urbano Cairo e Aurelio De Laurentiis che, in due, tra granata e azzurri hanno messo in piedi un giro d'affari da 86 milioni di euro. Sirene inglesi, più precisamente dal Manchester United, per Federico Dimarco e Mateo Retegui.

Inter pronta al rinnovo fino al 30 giugno 2029 per il terzino, ma che farà il bomber oggi all'Al-Qadsiah? Guai per Massimiliano Allegri a due giorni da Milan-Fiorentina: come se non bastasse l'infortunio per Christian Pulisic, i rossoneri hanno anche perso per almeno un mese il centrocampista francese Adrien Rabiot.

