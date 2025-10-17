Spazio, poi, ad un'intervista in esclusiva a Tarik Muharemović , difensore centrale bosniaco classe 2003 del Sassuolo , cresciuto nella Juve, che si sta mettendo in mostra in maglia neroverde e che piace molto proprio alla Juventus , che vorrebbe riportarlo a casa, oltre che all' Inter . Lui si gode il momento, non pensa al mercato, ma solo al campionato con gli emiliani e ai Mondiali .

Sabato pomeriggio si disputerà Torino-Napoli, la sfida nella sfida tra i Presidenti Urbano Cairo e Aurelio De Laurentiis che, in due, tra granata e azzurri hanno messo in piedi un giro d'affari da 86 milioni di euro. Sirene inglesi, più precisamente dal Manchester United, per Federico Dimarco e Mateo Retegui.