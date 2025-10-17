Pianeta Milan
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, Rabiot e Pulisic che guai. Soccorso Leao”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 17 ottobre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 17 ottobre 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando degli infortuni che hanno colto il Milan dopo la pausa Nazionali. Lesione al soleo del polpaccio per Adrien Rabiot, starà fuori almeno un mese. Si teme anche per lo statunitense Christian Pulisic. Ora Massimiliano Allegri, già da Milan-Fiorentina, chiederà aiuto e soccorso a Rafael Leão.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, venerdì 17 ottobre 2025

In alto, sotto la testata, la presentazione di Roma-Inter: in casa giallorossa, intervista in esclusiva a Gianluca Mancini, che spiega perché la squadra di Gian Piero Gasperini punti a tornare in Champions League e i motivi per cui merita il momentaneo primato in classifica.

In casa nerazzurra, invece, si parla di Ange-Yoan Bonny, che sostituirà l'infortunato Marcus Thuram nell'attacco di quella allenata da Cristian Chivu. La Juventus è sotto inchiesta per la violazione dei parametri del Fair Play Finanziario UEFA dell'ultimo triennio: il club bianconero rischia una multa.

