La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, venerdì 17 ottobre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 17 ottobre 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando degli infortuni che hanno colto il Milan dopo la pausa Nazionali. Lesione al soleo del polpaccio per Adrien Rabiot, starà fuori almeno un mese. Si teme anche per lo statunitense Christian Pulisic. Ora Massimiliano Allegri, già da Milan-Fiorentina, chiederà aiuto e soccorso a Rafael Leão.